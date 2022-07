Elezioni 2022, Calenda: “Verdi e Si che c’entrano con agenda Draghi?”

(Adnkronos) – “Questo corteo contro il rigassificatore è supportato da Sinistra Italiana e Verdi. È lo stesso rigassificatore citato da #Draghi nel suo discorso alla camera. Non capisco cosa c’entrino questi movimenti con l’agenda Draghi (che non vogliono, non avendo neppure votato la fiducia)”. Così Carlo Calenda su Twitter commentando le immagini del corteo ieri a Piombino contro il rigassificatore.