Elezioni 2022, Berlusconi: “Mille euro al mese a nonne e mamme”

(Adnkronos) – “Mille euro al al mese per tredici mensilità a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme”. E’ uno dei punti che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intende realizzare se il centrodestra dovesse governare dopo le elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.

“Per quanto riguarda gli anziani, i miei colleghi anziani, vogliamo dare serenità e dignità a quelle persone che non hanno potuto pagare i contributi ma che sono le persone che hanno lavorato di più”, dice a Zona Bianca. “Hanno lavorato senza sosta in casa, il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, il sabato, la domenica, durante le ferie, le nostre nonne e le nostre mamme, quindi noi garantiremo e abbiamo già fatto i conti su dove trovare i fondi naturalmente necessari: 1000 euro al mese per tredici mensilità a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme, credo sia una bella notizia per 13 milioni di anziani, di cui la metà, più della metà, sono nonne e mamme”, aggiunge.

Nel programma di centrodestra “aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo”.

“Il mio sogno è di creare intorno alle città dei boschi e all’interno delle città dei corridoi verdi che uniscano tutte le parti verdi dei parchi delle stesse città, perché la natura è straordinaria, ci salva da tante malattie, ci fa vivere anche molto meglio”, dice ancora.