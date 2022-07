Elezioni 2022, Berlusconi: “Mai incontri o telefonate con ambasciatore russo”

(Adnkronos) –

“Non ho mai incontrato l’ambasciatore russo, né mai avuto conversazioni telefoniche con lui”. E’ quanto si legge in una nota di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.

“Non c’è mai stata né una telefonata né un incontro tra Berlusconi e l’ambasciatore russo. E’ una notizia completamente inventata, ennesima dimostrazione che è partito un attacco contro Forza Italia e le altre forze del centrodestra con notizie totalmente infondate”, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i giornalisti fuori Montecitorio.

“Mi stupisce che giornalisti, che dovrebbero essere seri e affidabili, raccontino di telefonate senza verificare, Berlusconi l’ha smentita, l’incontro non c’è mai stato. E’ partita una campagna elettorale – ha aggiunto Tajani – dove si raccontano tante balle. Si rendono conto che il centrodestra è destinato a vincere le elezioni e da qui partono gli attacchi. Non ci preoccupano però bisogna che i cittadini sappiano la verità. Non abbiamo avuto mai alcun tentennamento sulla politica estera, né sulla politica europea”.

“Leggiamo con profondo stupore una fantasiosa ricostruzione del quotidiano ‘La Repubblica’, relativa alle ore precedenti alla caduta del governo Draghi” e secondo cui Berlusconi avrebbe avuto contatti con l’ambasciatore russo da cui avrebbe ricevuto ‘spiegazioni’ sulla guerra in Ucraina. “Stupisce che uno dei più grandi quotidiani italiani dia spazio a illazioni non soltanto infondate, ma che vanno nella direzione esattamente opposta rispetto alle nostre convinzioni e ai nostri comportamenti”, afferma Forza Italia in una nota.

“Innanzitutto, è sconcertante l’idea che un leader si faccia suggerire dall’ambasciatore di un paese straniero valutazioni di politica internazionale. Un leader della caratura internazionale di Silvio Berlusconi, quando desidera avere contatti con leader stranieri lo fa al massimo livello, cosa che con la Russia non avviene da molto tempo. Tutto questo farebbe addirittura sorridere, se non fossimo di fronte ad una delle peggiori tragedie del nostro tempo”.

“La crisi Ucraina – prosegue la nota – ha portato guerra, morte e distruzioni alle soglie dell’Europa, come conseguenza di una guerra scatenata dalla Russia in violazione del diritto internazionale. La nostra posizione su questo è perfettamente allineata con quella del Governo Italiano, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. La solidarietà atlantica per noi è una cosa seria, è il cardine della nostra politica estera. Questo non ci impedisce di provare profondo dolore per le vittime e le distruzioni e di auspicare, come farebbe ogni persona ragionevole, che si trovi una strada diplomatica per far cessare questo massacro. Lo abbiamo detto e ripetuto in tante occasioni ufficiali e Forza Italia lo ha tradotto in concreto con gli atti legislativi e le risoluzioni votate in Parlamento. Forse sarebbe più utile raccontare questi, che sono fatti ben chiari e visibili, piuttosto che raccogliere pettegolezzi mal interpretati o addirittura inventati di sana pianta”.