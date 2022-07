Elettronica Italia: “Impianti fotovoltaici industriali, la nuova frontiera dell’ecosostenibilità aziendale”

(Adnkronos) – Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti industriali/aziendali fotovoltaici ad energia rinnovabile, progetti chiavi in mano a terra o su edificio

Lecce, 26/07/2022 – “Gli impianti fotovoltaici industriali sono una scelta virtuosa per autoprodurre energia pulita, rappresentano la nuova frontiera dell’ecosostenibilità aziendale e della green economy per quanto riguarda consumi e impatto ambientale”, afferma Mario De Nuzzo, amministratore di Elettronica Italia della Puglia. “Installare impianti fotovoltaici industriali è indubbiamente una mossa vincente che consente all’impresa di produrre autonomamente l’energia necessaria. Difatti, l’esigenza di tagliare i consumi e migliorare il bilancio è sempre più sentita a fronte dell’aumento vertiginoso dei costi energetici. Ridurre la dipendenza dalla rete elettrica rappresenta per il settore industriale sia una sfida che un obiettivo ormai imprescindibili. Attraverso la tecnologia fotovoltaica le aziende possono trarre l’energia solare necessaria, grazie ad impianti modulari che si adattano a ogni esigenza perché studiati e creati ad hoc per essere posizionati su tetti e capannoni di ogni struttura”.

Elettronica Italia, con sede a Lecce e a Bari, è una delle prime aziende in Puglia specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici aziendali ed energia rinnovabile, che offre progetti chiavi in mano a terra o su edificio. L’azienda pugliese è Service Partner ufficiale di Enel X, società del Gruppo Enel, che fornisce prodotti e servizi innovativi al servizio della trasformazione energetica in un’ottica di sviluppo sostenibile. Attiva principalmente in Puglia e Basilicata ma anche all’estero, con gruppi di investimento brand leader a livello internazionale come ABB, SUNPOWER, Fronius, SMA, LG, Sanyo, Huawei e Santerno, garantisce soluzioni innovative per soddisfare ogni esigenza di business.

“Competenza, trasparenza e responsabilità sono i cardini sui quali si basa la nostra “customer care”, sottolinea De Nuzzo. Per la progettazione e la manutenzione degli impianti ci avvaliamo unicamente di risorse interne, fornendo un pacchetto completo di servizi integrati che include anche gli aspetti burocratici e amministrativi; affianchiamo il cliente nell’elaborazione del piano economico dell’impianto con formule di finanziamento e ricerca di eventuali forme di agevolazioni e/o incentivi statali. Abbiamo quindi un controllo totale sulla qualità, i costi ed i tempi di quanto realizziamo, con il grande vantaggio che Il cliente avrà sempre un unico referente ed un unico responsabile col quale instaurare un rapporto diretto in tutte le fasi”.

Elettronica Italia offre un servizio completo di Operation & Maintenance, ordinaria e straordinaria, sugli impianti fotovoltaici: un unico processo integrato che garantisce all’impresa il miglior risultato, sia in termini di produttività che di redditività.

“Dopo un’attenta ispezione del sito, al fine di configurare al meglio la fattibilità ed il collocamento dell’impianto, elaboriamo la soluzione tecnica più adeguata alle specifiche esigenze aziendali, installando a regola d’arte la tipologia di impianto fotovoltaico più idonea, nel rispetto delle normative, delle tempistiche e del budget stabilito”, conclude Mario De Nuzzo. “Puntiamo al massimo delle performance anche grazie al marchio SunPower che si distingue per i suoi prodotti di alta qualità e costante innovazione. Dotare la propria azienda di un impianto fotovoltaico efficiente, opportunamente dimensionato e progettato, consente di proteggersi dall’instabilità del mercato energetico e di trasformarsi da consumer a veri e propri prosumer, consumatori che producono energia pulita acquisendo una posizione di crescente forza nel mercato”.

