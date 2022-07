Eight Sleep presenta Pod 3: l’ultima generazione della tecnologia per un sonno ristoratore che può migliorare anche del 32% la qualità del riposo

Senza alterare le funzionalità esclusive del Pod, la nuova generazione del prodotto propone dieci volte la potenza computazionale, un numero doppio di sensori con una precisione di monitoraggio dello stato di salute più elevata e compatibilità con reti Wi-Fi a 5 GHz.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Eight Sleep, prima azienda al mondo dedita a sonni ristoratori, ha presentato oggi Pod 3, una nuova versione della sua pluripremiata tecnologia per il sonno. Pod 3 propone una nuova CPU quad-core, così come aggiornamenti al suo sistema di sensori alla base di un monitoraggio dello stato di salute e degli indicatori biometrici più accurato, grazie a un numero doppio di sensori e a una risoluzione 4000 volte più elevata. Il nuovo sistema di sensori raggiunge un’accuratezza nel rilevamento della frequenza cardiaca del 99% rispetto ai riferimenti clinici¹. Inoltre, i dati clinici hanno dimostrato che la tecnologia alla base di Pod 3 può migliorare fino al 32% l’indice di qualità del riposo², aumentare fino al 34% il sonno profondo³ e incrementare fino al 19% la variabilità della frequenza cardiaca (heart rate variability, HRV)³. Il lancio di Pod 3 rientra nell’itinerario di Eight Sleep diretto a trasformare un ordinario letto in una piattaforma avanzata per la salute atta ad alimentare sia la rigenerazione fisica sia il rendimento ottimale.





“Sin dal principio ci eravamo imposti di creare i migliori sistemi al mondo per favorire l’ottimizzazione del sonno e con il lancio di Pod 3 stiamo compiendo un enorme passo avanti in tal senso”, ha affermato Matteo Franceschetti, cofondatore e amministratore delegato di Eight Sleep. “A tre anni dal lancio di Pod nella sua versione originale, è appagante constatare come le nostre innovazioni stiano migliorando la vita delle persone, il tutto validato da risultati clinici che attestano un miglior recupero del sonno, notte dopo notte”.

Tecnologia di termoregolazione che migliora la qualità del riposo e aumenta la variabilità della frequenza cardiaca

Lo strato Active Grid di Pod, che avvolge tutti i materassi come una coperta, continua a fornire riscaldamento e raffreddamento dinamico compreso tra i 55 ℉ e 110 ℉ (13 °C e 43 °C) su entrambi i lati del letto. Questa tecnologia consente agli utenti di mantenere una gamma di temperature confortevoli durante il sonno, che studi clinici dimostrano migliora l’indice di qualità del riposo, il tempo trascorso nella fase di sonno profondo e la variabilità della frequenza cardiaca:

Fino al 34% in più di sonno profondo ³: dopo aver dormito una sola settimana sul Pod, gli utenti riscontrano un aumento in media del 10% fino a un massimo del 34% del sonno profondo. Persone con una durata del sonno profondo inizialmente inferiore alla media, dopo aver usato il Pod, hanno riscontrato il più ampio balzo in avanti in questa metrica. Per l’importanza cruciale che il sonno profondo riveste nel sostenere numerosi processi fisiologici chiave, tra cui l’apprendimento e la memoria, la rigenerazione fisica dopo gli allenamenti, il sostegno del sistema immunitario e il metabolismo, dormire sul Pod può essere estremante vantaggioso per chi ha difficoltà a ottenere quantità ottimali di sonno profondo ogni notte.

³: dopo aver dormito una sola settimana sul Pod, gli utenti riscontrano un aumento in media del 10% fino a un massimo del 34% del sonno profondo. Persone con una durata del sonno profondo inizialmente inferiore alla media, dopo aver usato il Pod, hanno riscontrato il più ampio balzo in avanti in questa metrica. Per l’importanza cruciale che il sonno profondo riveste nel sostenere numerosi processi fisiologici chiave, tra cui l’apprendimento e la memoria, la rigenerazione fisica dopo gli allenamenti, il sostegno del sistema immunitario e il metabolismo, dormire sul Pod può essere estremante vantaggioso per chi ha difficoltà a ottenere quantità ottimali di sonno profondo ogni notte. Miglioramento fino al 32% della qualità del riposo a livello clinico ²: utilizzando standard di misurazione clinici, è stato dimostrato che il Pod è in grado di migliorare fino al 32% la qualità del riposo delle persone. L’utente medio di Pod riscontra punteggi di energia durante il giorno del 34% superiori, nonché interruzioni del sonno del 23% inferiori e addormentamenti del 44% più rapidi rispetto alla linea di base registrata prima di iniziare a dormire sul Pod.

²: utilizzando standard di misurazione clinici, è stato dimostrato che il Pod è in grado di migliorare fino al 32% la qualità del riposo delle persone. L’utente medio di Pod riscontra punteggi di energia durante il giorno del 34% superiori, nonché interruzioni del sonno del 23% inferiori e addormentamenti del 44% più rapidi rispetto alla linea di base registrata prima di iniziare a dormire sul Pod. Aumento fino al 19% della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) ³: dopo aver dormito una settimana sul Pod, gli utenti hanno riscontrato un aumento medio della loro HRV del 6%. Uno su tre utenti di Eight Sleep ha riscontrato un incremento della HRV di almeno il 10% e uno su quattro un incremento di almeno il 15%. In particolare, le persone con un HRV inferiore alla media hanno riscontrato l’incremento maggiore dopo aver riposato sul Pod con un aumento medio del 9% e un incremento massimo del 19%. Un incremento nella HRV è sintomatico di un miglioramento della rigenerazione fisica, della salute cardiovascolare e del rendimento cognitivo.

Mantenendo intatte le premiate funzionalità di Pod 2 Pro, il nuovo Pod 3 include una tecnologia perfezionata e una migliore esperienza complessiva grazie ai seguenti potenziamenti:

Una nuova CPU quad-core per aumentare la potenza computazionale

Una nuova e potente CPU quad-core aumenta in modo significativo la potenza computazionale all’interno di Pod 3, che consente di raddoppiare il numero di sensori addetti al monitoraggio di valori biometrici chiave come la frequenza cardiaca, la HRV, la frequenza respiratoria, gli stadi del sonno e molto altro ancora. Grazie a un sistema hardware più robusto, il Pod può da oggi elaborare a livello locale dati e algoritmi più complessi considerati essenziali per il monitoraggio dei valori biometrici durante il sonno. Inoltre, il nuovo hardware è predisposto per accogliere le funzionalità basate sull’apprendimento profondo del futuro che verranno inviati agli utenti mediante frequenti aggiornamenti dal cloud.

Il design Invisible Sensing propone un numero doppio di sensori e una risoluzione 4000 volte più elevata nel monitoraggio del sonno e dello stato di salute

Il Pod 3 include un gruppo sensori provvisto del nuovo design Invisible Sensing per massimizzare il comfort e fornire, al tempo stesso, misurazioni più accurate grazie a un numero doppio di sensori e a una risoluzione 4000 volte più elevata. Ispirandosi all’eccellente precisione biometrica della generazione precedente³, i sensori doppi di Pod 3 consentono un ulteriore miglioramento del 20% nell’accuratezza della variabilità della frequenza cardiaca, così come un errore massimo della frequenza cardiaca pari a meno di un battito al minuto rispetto ai riferimenti clinici.

Chip Wi-Fi a doppia banda compatibile con reti a 5 GHz per una gamma più ampia di connettività

Un nuovo chip Wi-Fi a doppia banda nell’hub amplia la compatibilità con reti a 2,4 GHz e reti a 5 GHz, migliorando anche il supporto per reti mesh. Questo aggiornamento aumenta la velocità di connessione e la stabilità della rete Wi-Fi, consentendo al Pod di trovare l’equilibrio perfetto tra connettività a lungo raggio ed elevata larghezza di banda, indipendentemente dalla disposizione dell’ambiente domestico dell’utente.

L’app Eight Sleep fornisce insight sullo stato di salute e molto altro ancora con l’abbonamento 8+

Le potenti funzionalità del Pod 3 sono gestite dall’app Eight Sleep che serve da pannello di controllo multifunzione per visualizzare le metriche relative allo stato di salute e al sonno, regolare le preferenze di riposo e regolare i livelli di temperatura. Con l’abbonamento facoltativo 8+ gli utenti possono fruire di un’esperienza di riposo di livello superiore. 8+ sblocca l’intera gamma di funzionalità intelligenti del prodotto generata utilizzando gli insight estrapolati da oltre 90 milioni di ore di dati sul sonno. Le funzionalità dell’app Eight Sleep includono:

Temperatura con autopilota: l’autopilota si serve dell’intelligenza artificiale per regolare in tempo reale la temperatura di riposo dell’utente in base alla sua cronologia del sonno, alle preferenze termiche precedenti, alla temperatura della camera da letto, al meteo locale e al feedback dell’utente.

l’autopilota si serve dell’intelligenza artificiale per regolare in tempo reale la temperatura di riposo dell’utente in base alla sua cronologia del sonno, alle preferenze termiche precedenti, alla temperatura della camera da letto, al meteo locale e al feedback dell’utente. Rapporti sullo stato di salute e sul sonno: tutti i giorni viene generato un rapporto sul sonno ristoratore che include metriche chiave sullo stato di salute come frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, tempo di riposo, sonno profondo e frequenza respiratoria.

tutti i giorni viene generato un rapporto sul sonno ristoratore che include metriche chiave sullo stato di salute come frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, tempo di riposo, sonno profondo e frequenza respiratoria. Connessione con dispositivi indossabili terzi: gli utenti possono collegare i propri dispositivi di fitness di terze parti preferiti all’app Eight Sleep per comprendere come le loro attività quotidiane incidano sul loro sonno. I dispositivi supportati sono: Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar e Zwift.

gli utenti possono collegare i propri dispositivi di fitness di terze parti preferiti all’app Eight Sleep per comprendere come le loro attività quotidiane incidano sul loro sonno. I dispositivi supportati sono: Peloton, Oura, Garmin, Apple Health, Google Health, Fitbit, Trainingpeaks, Polar e Zwift. Insight comportamentali: 8+ offre potenti insight sul sonno e sullo stato di salute basati su oltre 90 milioni di ore di dati sul sonno e crea raccomandazioni personalizzate per ciascun utente con suggerimenti concreti atti a favorire cambiamenti comportamentali positivi.

8+ offre potenti insight sul sonno e sullo stato di salute basati su oltre 90 milioni di ore di dati sul sonno e crea raccomandazioni personalizzate per ciascun utente con suggerimenti concreti atti a favorire cambiamenti comportamentali positivi. Contenuti studiati per aiutare a dormire: gli abbonati al servizio 8+ possono accedere alla crescente raccolta di contenuti che includono argomenti come respirazione, yoga, meditazione e altri contenuti studiati per aiutare ad addormentarsi e a risvegliarsi energizzati.

“Pod 3 costituisce il prossimo passo di Eight Sleep verso l’ampliamento dei limiti del possibile nel campo della tecnologia del sonno in grado, non solo, di effettuare il monitoraggio dello stato di salute, ma anche di migliorarlo. Il nuovo hardware di rilevamento ed elaborazione all’interno di Pod 3 consente l’implementazione di algoritmi biometrici molto più complessi, concedendo ai nostri membri di usufruire delle funzionalità migliori e più innovative in materia di rigenerazione e prevenzione. Il tutto è stato realizzato rendendo il Pod ancora più comodo grazie al nuovo design Invisible Sensing”, ha affermato il dott. David He, vicepresidente Ricerca e sviluppo di Eight Sleep.

Disponibile a partire da oggi

Pod 3 di Eight Sleep può essere acquistato oggi stesso online. I prezzi della Pod 3 Cover partono da 2.095 USD per letto full size, 2.195 USD per letto queen e 2.395 USD per letto king o California king. Upgrade prioritari sono disponibili per i membri di Eight Sleep preesistenti. Eight Sleep offre una garanzia soddisfatti o rimborsati offrendo fino a 100 notti di prova e resi gratuiti. Per ulteriori informazioni su Pod 3 guardate il video qui, mentre per acquistare il Pod visitate eightsleep.com.

Informazioni su Eight Sleep

Eight Sleep è la prima azienda al mondo orientata al sonno ristoratore, la cui missione consiste nell’alimentare il potenziale umano attraverso un sonno ottimale. L’hardware, il software e le tecnologia AI utilizzati assistono atleti professionisti e chiunque voglia eccellere nel rendimento ovunque nel mondo, inclusi il sensazionale campione olimpionico dello snowboarding Red Gerard, l’uomo più in forma al mondo e vincitore dei Giochi CrossFit 2021 Justin Medeiros, e gli otto volte campioni di Formula 1, la scuderia Mercedes-AMG PETRONAS Formula One. Nel 2019 e nel 2022 Eight Sleep è stata annoverata tra le “aziende più innovative” da Fast Company ed è stata insignita per due anni consecutivi del titolo di “Invenzione migliore dell’anno” dalla rivista TIME. I prodotti Eight Sleep possono essere acquistati nel Nord America (Stati Uniti e Canada) e nel Regno Unito, in Europa (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna) e in Australia tramite il sito eightsleep.com.

Bibliografia

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stephen Simmons



Relazioni Pubbliche Jack Taylor



eightsleep@jacktaylorpr.com