EcoVadis accelera le capacità di intelligenza sulla sostenibilità con l’acquisizione di ecotrek

PARIGI e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–EcoVadis, il principale fornitore di valutazioni di sostenibilità aziendale affidabile a livello globale, oggi ha annunciato l’acquisizione di ecotrek, azienda di data mining sulla sostenibilità. Le capacità automatizzate di raccolta, scansione e analisi dei dati completeranno il portafoglio di soluzioni di EcoVadis potenziando le capacità tecniche, migliorando l’esperienza clienti ed ampliando la visibilità con solide informazioni sui partner commerciali, accelerando così il ritmo della sua scala globale.

Con oltre 5 milioni di profili aziendali già nel suo database, le capacità di sustainability data mining (SDM) di ecotrek rendono possibile automatizzare la raccolta e l’integrazione di dati sulla sostenibilità in processi aziendali. Questo dà a EcoVadis un accesso completo alle informazioni specifiche aziendali per comprendere i rischi e le opportunità ambientali, sociali ed etiche, offrendo una visibilità del rischio ancora più rapida e solida per le organizzazioni dell’intera catena di fornitura.

“ L’acquisizione di ecotrek rafforza la nostra posizione come scelta ottimale che permette alle aziende di guidare l’impatto della sostenibilità su scala in tutte le loro catene del valore. Accogliamo con favore il team imprenditoriale, la tecnologia e l’esperienza di ecotrek nei nostri obiettivi e cultura”, ha dichiarato Pierre-François Thaler, CEO associato di EcoVadis. “ È un importante passo avanti, perché stiamo aumentando il nostro investimento nella tecnologia e nelle capacità di intelligence relative alla sostenibilità che siamo entusiasti di portare alla nostra clientela globale”.

SDM di ecotrek amplia le capacità tecniche di EcoVadis con la raccolta, scansione, analisi e classificazione automatizzate dei dati relativi alle informazioni sulla sostenibilità di un’azienda. Questo consente a EcoVadis di fornire intelligence predittiva in modo ancora più rapido e intelligente per ottimizzare le strategie di gestione del rischio correlato alla sostenibilità. Permette inoltre a EcoVadis di migliorare la qualità e l’esperienza nelle sue valutazioni, potenziando l’efficienza dei processi per migliorare il percorso di coinvolgimenti con i partner della catena del valore. La serie di prodotti combinati costituirà un’offerta end-to-end che va dalla classificazione e dal monitoraggio del rischio al miglioramento delle prestazioni di sostenibilità dei fornitori.

“ Abbiamo creato e verificato la nostra tecnologia a partire da una crescente e pressante necessità del mercato di facilitare e accelerare le informazioni relative alla sostenibilità. EcoVadis è il partner ideale per portare avanti la nostra missione di aiutare le aziende a realizzare acquisti sostenibili su scala globale”, ha dichiarato Rena Kleine, CEO associata di ecotrek. “ Unendo le forze con EcoVadis, i nostri clienti trarranno enormi vantaggi nella crescita e capacità di scalare i prodotti, consentendo loro di integrare la sostenibilità ni processi di approvvigionamento rapidamente per il massimo impatto”.

Alla luce delle normative emergenti, come la Legge tedesca sulle catene di fornitura e l’imminente Direttiva europea sulla due diligence delle catene di fornitura, le offerte combinate complete danno ai clienti un vantaggio enorme rispetto ai colleghi nel monitoraggio e nel miglioramento della loro catena di fornitura, non solo per essere conformi a questa legge, ma anche per avere successo nel nuovo ambiente commerciale responsabile.

Con le loro conoscenze nei settori software, progettazione e scienze applicate, i quattro co-fondatori di ecotrek hanno contribuito a creare la società nel 2020. Essi e tutto il loro team entreranno a far parte dell’attività di EcoVadis e si fonderanno con il team di EcoVadis in Germania. Per maggiori informazioni, contattare EcoVadis.

Informazioni su EcoVadis



EcoVadis è un’azienda guidata dagli obiettivi la cui missione è fornire valutazioni di sostenibilità aziendali affidabili a livello globale. Le aziende di tutte le dimensioni si affidano all’intelligence esperta di EcoVadis e alle valutazioni basate sull’evidenza per monitorare e migliorare le prestazioni di sostenibilità dei loro partner aziendali e commerciali. Le sue scorecard azionabili, benchmark, strumenti di azione del carbonio e informazioni guidano un percorso di miglioramento di pratiche ambientali, sociali ed etiche in 200 categorie del settore e 175 paesi. I leader del settore come Amazon, Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF e JPMorgan sono tra le 95.000 aziende che collaborano con EcoVadis per guidare la resilienza, la crescita sostenibile e l’impatto positivo in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare o seguire l’azienda su ecovadis.com, Twitter oppure LinkedIn.

About ecotrek



ecotrek è una startup di data mining sulla sostenibilità incentrata sul monitoraggio automatizzato dei fornitori per l’intera catena di fornitura basato su dati disponibili pubblicamente. Attraverso la raccolta e classificazione di dati potenziata dall’apprendimento automatico, la tecnologia SDM di ecotrek assicura informazioni istantanee basate sui dati per migliaia di fornitori nel giro di qualche ora, risultando in informazioni azionabili e miglioramento della sostenibilità di tutta la catena di fornitura. Per saperne di più, visitare ecotrek.tech oppure LinkedIn.

