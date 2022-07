Dybala alla Roma, ‘affare fatto’

(Adnkronos) – Paulo Dybala alla Roma. Secondo Sky Sport, il 29enne attaccante argentino diventa un nuovo giocatore giallorosso. Dybala, in cerca di una squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ha accettato la proposta della Roma per un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Dybala, accostato all’Inter nelle scorse settimane, ha detto sì ai giallorossi nelle ultime ore. Il giocatore, riferisce Sky Sport, è in viaggio per il Portogallo dove si unirà alla squadra allenata da José Mourinho e inizierà la nuova avventura.