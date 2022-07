Chi è Donato, il re dei panini su TikTok

Se avete fame, non guardate i suoi panini di Tiktok 🙂 Scherzi a parte, è ormai diventato una celebrità dei social. Donato De Caprio è ormai uno dei salumieri più famosi di Italia che ha superato il milione di followers.

“Con mollica o senza?“ è ormai divenuto il suo claim. La domanda di apertura prima di affettare il panino.

Lo smartphone posto a ridosso del tagliere, pronto a registrare il video della preparazione del panino. Dalla scelta del tipo di pane, il taglio a metà e gli ingredienti.

Tutta roba fresca e di produzione locale, dal pane ai latticini, formaggi speciali. Roba da far venire l’aquolina in bocca.

I suoi panini stanno ormai diventando un must di Tiktok ma anche dei tanti che quotidianamente vanno Ai Monti Lattari, questo il nome dell’attività ubicata a Napoli, per conoscere dal vivo la star dei panini di tiktok.

Il suo turno di lavoro inizia alle 11: lo stesso Donato lo ha dichiarato in un video per avvisare i followers che spesso non lo trovano. Giungono, infatti, da varie parti del mondo e non solo per vivere l’atmosfera magica del suggestivo negozio di alimentari e per gustare le prelibatezze che prepara Donato.