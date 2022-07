Dolomiti, crolla un pilastro dalla Moiazza: nessun ferito

(Adnkronos) – Un pilastro dalla parete della Moiazza sud, sulle Dolomiti, si è staccato a circa 2.400 metri di quota, vicino alla Via alpinistica Spigolo di destra. Verificata tutta la parte vicino alla ferrata, compresa la parte alta come ulteriore assicurazione, e il canale. Sì escludono coinvolti. A dare l’allarme alle 11.38 un escursionista tedesco di passaggio sull’Alta via numero 1 nella zona di Forcella del Camp che ha sentito un boato e visto una grande nuvola scendere nel canale dei Cantoi de Framont. È corso al Rifugio Carestiato a dare l’allarme e il gestore, componente del Soccorso alpino di Agordo, ha allertato il 118. Quel punto coincide con il rientro della Ferrata Costantini ed è percorso anche al contrario da chi lo sale da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in cima alla Moiazza sud.

Concordato con la Centrale operativa, dopo aver imbarcato il soccorritore si è alzato in volo l’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha effettuato una lunga ricognizione, per escludere l’eventuale coinvolgimento di persone.