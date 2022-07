Digital PR Express: è online il nuovo eBook che spiega come sfruttare le PR digitali per aumentare la brand awareness

(Adnkronos) –

Milano, 14 luglio 2022. “Digital PR, come valorizzare il Brand e la visibilità online” è una guida alla scoperta delle attività di Digital PR e del mondo in cui, se integrate all’interno una strategia più strutturata, permettono di costruire relazioni positive e ottenere un guadagno in termini di web reputation

“Digital PR, come valorizzare il Brand e la visibilità online” è un eBook gratuito di Digital PR Express pensato per aiutare professionisti, piccole, medie e grandi imprese presenti in rete ad essere credibili agli occhi dei clienti, sia attuali che potenziali, e a costruire opinioni positive intorno al proprio brand. Una web reputation positiva è indispensabile per influenzare i comportamenti del pubblico e massimizzare le performance del proprio business online.

Le Digital PR come strumento per acquisire autorevolezza e aumentare le vendite

Oggi, essere presenti in rete non basta: l’obiettivo deve essere non quello di esserci, ma di farsi trovare. Per riuscire in questa impresa è necessario intercettare i luoghi della rete che offrono maggiori opportunità di comunicazione. Le strategie di Digital PR permettono di muoversi all’interno di questi spazi in modo efficace, mettendo al centro le persone. Gli utenti vogliono essere connessi, intrattenere relazioni dirette con il brand, essere coinvolti in una conversazione one-to-one e ricevere messaggi mirati e personalizzati.

Implementare le Digital PR all’interno della propria strategia di marketing è la soluzione ideale per acquisire

brand awareness agli occhi degli utenti e migliorare la percezione che il pubblico ha del proprio brand. Agendo in questo modo, si ha la possibilità di intervenire direttamente sui comportamenti delle persone e sulle loro opinioni. Il risultato è un bacino di utenza più allargato e fidelizzato. Qual è il guadagno? Riuscire ad influenzare le decisioni di acquisto. Il fine è quello di aumentare le vendite, ma non solo: le Digital PR permettono di rafforzare la propria immagine e di costruire relazioni durature, indispensabili per il successo del proprio business online nel lungo periodo.

“Digital PR, come valorizzare il Brand e la visibilità online”, la guida gratuita per creare un brand forte online

Disponibile gratuitamente online, l’eBook “Digital PR, come valorizzare il Brand e la visibilità online”, firmato Digital PR Express, è una guida che introduce al mondo delle Digital PR e che spiega come queste strategie possano essere sfruttate per rendere la propria presenza in rete più efficace ed autorevole. L’eBook spiega cosa sono e come funzionano le Digital PR, attraverso quali strumenti possono essere implementate all’interno di una strategia di marketing e quale procedura seguire per misurare i risultati raggiunti, per mantenerli o, eventualmente, migliorarli.

Per informazioni:

SEO Leader | Digital PR Express

assistenza@digitalpr.express



https://www.digitalpr.express/



Tel. +39 02.99749627 – +39 347.6291162

Presentazione Digital PR Express: https://youtu.be/lXuXt83-eRI