Developing Telecoms: TIC verdi per una maggiore efficienza energetica e la creazione di valore

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Developing Telecoms ripropone il punto di vista di Ryan Ding, presidente di Carrier Business Group, Huawei, espresso nella presentazione intitolata “TIC verdi per nuovo valore” in occasione della Win-Win Innovation Week indetta da Huawei.

Ding ritiene che siamo giunti a una svolta, in cui è necessario incrementare l’efficienza energetica per trasmettere un maggiore volume di informazioni senza generare un aumento notevole del consumo energetico.

Al fine di ridurre l’impronta di carbonio delle infrastrutture delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) la priorità deve essere il miglioramento dell’efficienza energetica. Gli operatori devono ridurre le emissioni totali di carbonio e il consumo energetico in termini assoluti, incrementando l’utilizzo di elettricità “verde”.

Ding ha delineato una soluzione su tre livelli proposta da Huawei per aiutare gli operatori a migliorare l’efficienza energetica delle reti, focalizzando l’attenzione su siti verdi, reti verdi e operatività verde. A livello operativo Huawei offre una soluzione per la generazione e distribuzione di politiche di ottimizzazione, che rende possibili una maggiore visibilità e facilità di gestione dell’efficienza energetica.

L’incremento dell’efficienza energetica delle infrastrutture si tradurrà in benefici significativi per gli operatori. Si ritiene che l’utilizzo delle TIC possa consentire ad altri settori di ridurre le emissioni di carbonio del 20%. Inoltre le soluzioni TIC rendono possibile la riduzione delle emissioni in altri settori il cui volume è 10 volte superiore rispetto al segmento delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni: si tratta di un concetto proposto dal settore per il quale Huawei utilizza il termine “carbon handprint” (azioni positive in materia di carbonio).

Huawei e gli operatori partner collaborano per consentire ad altri settori di ridurre l’impronta di carbonio grazie a soluzioni ad hoc, con esiti positivi già riscontrati in ambito per esempio di porti, estrazioni mineraria e acciaio.

Ding ha concluso con un appello all’intero settore, affinché vi sia maggiore attenzione all’efficienza energetica, sottolineando che la definizione di un sistema di indicatori a livello settoriale consentirebbe di definire dei parametri di riferimento per la misurazione dell’efficienza energetica e per lo sviluppo verde del settore TIC nel complesso.

Informazioni su Developing Telecoms

Developing Telecoms, principale portale di notizie online sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti, presenta informazioni di settore per gli alti dirigenti e i responsabili delle decisioni presso gli operatori di reti, governi e utilizzatori finali. Ogni anno Developing Telecoms riceve 6,5 milioni di visualizzazioni di pagine e oltre 1,2 milioni di visitatori virtuali. La sua newsletter settimanale sui mercati emergenti conta oltre 50.000 abbonati. Developing Telecoms pubblica una gamma di rapporti speciali sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti che coprono molteplici argomenti, quali 5G, IoT, città intelligenti e connettività nell’ultimo miglio.

