Deborah Dellucci ed il suo approccio a salute e benessere con SaluteSegreta.com

Roma, 25/07/2022 – Linguaggio semplice e mai privo di evidenze scientifiche, racconti di esperienze reali ed un punto di vista da insider: Deborah Dellucci parla di salute e benessere a tutto tondo su SaluteSegreta.com come in una chiacchierata da donna a donna.

Tra gli argomenti più cercati dagli utenti sui motori di ricerca, ci sono senza dubbio tutti quelli relativi alla salute e al benessere: bellezza, cucina, dieta, fitness, cura del corpo, cura della casa, e via dicendo. Non a caso, negli ultimi anni, si è potuto assistere a una vera esplosione di blog e siti a tema salute e benessere.

L’approccio di Deborah Dellucci al benessere

«Prendo il mio lavoro molto seriamente, la mia missione è quella di aiutare le persone a vivere al meglio la propria vita», spiega Deborah Dellucci.

Promotrice di uno stile di vita sano ed equilibrato, Deborah condivide con i lettori ciò che ha studiato e ciò che la appassiona: nutrizione, bellezza, fitness, cura della casa e della cucina, cura della persona, e in generale tutto ciò che riguarda la salute, con un occhio di riguardo per la salute femminile.

Sì, perché il benessere non è solo seguire una dieta equilibrata e fare attività fisica – anche se Deborah ci tiene a sottolineare che questi due fattori sono sempre e comunque alla base di una vita sana.

Cos’è il benessere?

«Benessere, per me, significa stare bene con sé stessi, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Prendiamo ad esempio il dimagrimento, uno degli argomenti che i miei lettori apprezzano di più: sappiamo tutti che essere in sovrappeso non è salutare per l’organismo, ma spesso non riflettiamo abbastanza sugli effetti psicologici di un peso eccessivo, che vanno dalla difficoltà a mostrarsi in costume e a indossare un abito, all’impossibilità di avere una sana vita sessuale.

Quando parlo di dimagrimento, voglio innanzitutto far capire a chi mi legge che raggiungere un peso sano apporterà benefici al loro organismo, alla loro autostima e alla loro vita sociale: una volta compreso questo, si può lavorare sui metodi. Lo stesso vale per la cura di sé, la cura dell’ambiente in cui si vive, la cucina, lo sport, i problemi di salute come quelli intestinali o la cistite: hanno un impatto sia a livello fisico che psicosociale.

Ecco, il mio obiettivo è di aiutare le donne e gli uomini che mi leggono a risolvere tutti questi problemi con metodi semplici e alla portata di tutti, e che siano ovviamente supportati da una base scientifica, e non campati in aria», spiega Deborah.

Un’informazione veritiera per distinguersi

Quando ci si affida a Internet per cercare la soluzione a un problema di salute, un consiglio di bellezza o la recensione di un integratore, si ha il 50% di possibilità di incappare in un portale inattendibile. Cercare un blog che consulti fonti affidabili e aggiornate, quindi, diventa essenziale per evitare di spendere soldi inutilmente, se non addirittura di incappare in soluzioni potenzialmente pericolose.

Deborah, in questo, è meticolosa: alla fine di ogni articolo, raccoglie le fonti principali su cui ha basato il suo lavoro, senza però cadere nella tentazione di esprimersi in un linguaggio eccessivamente tecnico e incomprensibile ai non addetti ai lavori: su SaluteSegreta.com, le lettrici vengono accolte dalla Dellucci come in una chiacchierata tra amiche.

«Quando mi sono unita alla redazione di SaluteSegreta.com, mi ha conquistata proprio questo: l’attenzione per la veridicità delle fonti e l’informazione di qualità, declinato in un linguaggio adatto alla divulgazione, anche a chi non appartiene al settore», spiega Deborah.

Il linguaggio, quindi, rimane chiaro, semplice, amichevole e senza fronzoli, ma comunque informato e veritiero, e non privo di racconti di esperienze personali riguardo i vari problemi o prodotti trattati.

Deborah Dellucci e SaluteSegreta.com: una coppia che funziona

Il segreto di questa collaborazione con SaluteSegreta.com all’insegna della salute e del benessere sta nell’empatia: Deborah è una donna che parla (soprattutto) alle donne di interessi, esperienze e necessità da donne.

Come tutte, in passato, anche lei si è imbattuta in informazioni poco chiare, ha tentato diete disastrose, ha scelto la crema sbagliata, ha sofferto di problemi di salute, e in quei momenti ha avuto difficoltà a trovare una buona fonte di informazioni che le suggerisse cosa fare in modo comprensibile e fattibile.

«Anni fa, quando ero io quella che cercava informazioni online, avrei voluto trovare qualcuno che mi spiegasse le cose per quello che erano davvero, che mi facesse capire meglio, che mi aiutasse in modo concreto a risolvere i miei problemi. Oggi, sono fiera di essere diventata quel “qualcuno”», conclude Deborah.