Crisi governo, per Draghi un bis senza M5S sarebbe “durato un giorno”

(Adnkronos) – “Un governo bis senza i 5 Stelle, destinato a durare un giorno”. Questo il pensiero di Mario Draghi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il premier sarebbe rimasto molto colpito dall’improvvisa svolta di Silvio Berlusconi e alle anticipazioni ieri di interviste rilasciate dal Cavaliere, il premier avrebbe reagito così: “Non sono stanco e non ho colto la palla al balzo. E non è vero che il presidente Mattarella ce l’abbia con me, perché abbiamo condiviso ogni scelta, passo dopo passo”. Secondo il Corriere, ‘la verità per Draghi è che il centrodestra voleva disarcionarlo con un governo bis senza i 5 Stelle, destinato a durare un giorno’.