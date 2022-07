Covid, Pregliasco: “Prudenza in agosto, ancora 1 mese per fine ondata”

(Adnkronos) – “Agosto dovrà ancora essere un mese all’insegna della prudenza” per il Covid. E’ l’avvertimento che arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco. “Al momento, quello che stiamo osservando è un rallentamento della velocità di crescita” della curva che disegna l’andamento di questa ondata estiva di Covid-19. “E’ un segnale buono, una tendenza che ci fa ben sperare”, però per uscirne e “per tornare in una situazione di nuovo buona ci vorranno ancora alcune settimane: almeno 2 o 3, più probabilmente un mese”.

Si fa presto a dire picco, ammonisce in sintesi il docente di Igiene dell’università Statale di Milano: “Non si può sapere che l’abbiamo raggiunto finché non assisteremo davvero a un calo”, sottolinea l’esperto all’Adnkronos Salute.

Quindi per ora attenzione agli assembramenti e mascherina sempre a portata di mano. Accessorio da infilare anche nella borsa della spiaggia, “da indossare all’occorrenza quando serve e con buon senso – ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – allo stesso modo di un paio di occhiali da sole, come dico da tempo”.