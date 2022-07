Covid oggi Toscana, 5.233 contagi e 18 morti: bollettino 26 luglio

(Adnkronos) – Sono 5.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 18 decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 5.233 i nuovi casi Covid (728 confermati con tampone molecolare e 4.505 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.324.442 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.218.425 (92% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.334 tamponi molecolari e 23.760 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 6.740 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 77,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 95.651, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 757 (9 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 13 uomini e 5 donne con un’età media di 85,2 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in Regione.