Covid oggi Toscana, 3.824 contagi e un morto: bollettino 10 luglio

(Adnkronos) – Sono 3.824 in nuovi contagi in Toscana oggi, domenica 10 luglio, secondo quanto emerge dai del bollettino Covid anticipati dal governatore Eugenio Giani. Eseguiti 17.785 test, di cui 2.558 tamponi rapidi molecolari e 15.227 test rapidi. Diminuisce il tasso complessivo di positività, che si attesta al 21,50% rispetto al 23,73% di ieri, e la percentuale di contagio rispetto ai tamponi di prima diagnosi: 75,5% rispetto a 80,4% di ieri. I ricoverati sono 651 (12 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Si registra un nuovo decesso: una donna di 97 anni residente a Livorno.

Gli attualmente positivi sono oggi 78.781, +3% rispetto a ieri. L’età media dei 3.824 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Sono 349.943 i casi complessivi ad oggi a Firenze (957 in più rispetto a ieri), 85.335 a Prato (240 in più), 99.807 a Pistoia (303 in più), 61.504 a Massa (169 in più), 132.718 a Lucca (408 in più), 146.279 a Pisa (440 in più), 112.165 a Livorno (350 in più), 113.934 ad Arezzo (306 in più), 89.968 a Siena (415 in più), 67.311 a Grosseto (236 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.556 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1.311 nella Nord Ovest, 957 nella Sud est.