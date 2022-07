(Adnkronos) – Sono 2.569 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stata registrata alcuna vittima nell’isola. Nelle ultime 24 ore 7.690 tamponi processati, di cui 2.369 antigenici.

Sale a 11, uno in più di ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e scende a 127, uno in meno di ieri, quello dei posti letto occupati nell’area medica. In isolamento domiciliare 26.831 persone.