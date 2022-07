(Adnkronos) – Sono 1.551 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registra inoltre un altro morto. 1.496 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.121 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 176 (+6). Sono 42.119 i casi di isolamento domiciliare (+962).