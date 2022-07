Covid oggi Lombardia, 10.846 contagi e 42 morti. A Milano città 1.116 casi

(Adnkronos) – Sono 10.846 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 42 morti per un totale di 41.227. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.081 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 21,2%. Salgono a 41 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-33) che scendono a 1.540.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 3.217 di cui 1.116 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia (+1.330 nuovi casi), Monza e Brianza (+1.027), Bergamo (+1.017), Varese (+966), Pavia (+669), Como (+587), Mantova (+555), Cremona (+436), Lecco (+312), Lodi (+278) e Sondrio (+154).