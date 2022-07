Covid oggi Lazio, 9.748 contagi e 9 morti. A Roma 4.617 casi

(Adnkronos) – Sono 9.748 nuovi contagi oggi, 14 luglio, nel Lazio su 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi. Lo segnala il bollettino della regione che segnala anche 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.617″. “La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L’incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.498 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 1.726 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.393 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 514 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 830 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 912 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 2.875 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 905 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.206 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 352 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi.