Covid oggi Italia, 98.044 contagi e 93 morti: bollettino 9 luglio

(Adnkronos) – Sono 98.044 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti. Processati 389.576 tamponi, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso positività al 25%, in calo rispetto a ieri quando era al 27%. In aumento i ricoverati con sintomi (+232 da ieri per un totale di 8.864), mentre calano le persone in terapia intensiva (-17 da ieri per un totale di 344).

Ecco i dati, regione per regione:

Lazio – Sono 9.808 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti (-6). I nuovi casi (-300 rispetto a ieri) sono stati individuati “su un totale di 34.779 tamponi. Sono “814 i ricoverati (+18), 65 le terapie intensive (-8) e +7.183 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 28,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.809”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid.

Lombardia – Sono 12.646 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 29 morti. I nuovi casi individuati a fronte di 54.485 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,2%. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 40.952.

Salgono a 27 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano anche i ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 1.263, 44 più di ieri. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 4.216. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia con 1.599, Monza e della Brianza con 1.076, Bergamo con 1.026 e Varese con 1.020. Seguono la province di Pavia (+823), Como (+640), Mantova (+559), Cremona (+440), Lecco (+337), Lodi (+304) e Sondrio (+186).

Emilia Romagna – Sono 6.910 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 luglio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione sono registrati 1.632.663 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 23.665 tamponi, di cui 10.000 molecolari e 13.665 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,2%. Va tuttavia precisato che per un disguido informatico non è stato trasmesso in maniera completa il dato relativo ai casi positivi dell’Ausl di Reggio Emilia. I nuovi casi positivi che risultano mancanti nel conteggio odierno saranno recuperati nelle prossime giornate. Lo comunica la Regione.

Toscana – Sono 5.071 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 9 luglio, in Toscana, che portano il totale a 1.255.695 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Oggi sono stati eseguiti 1.924 tamponi molecolari e 19.445 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 80,5 anni.

Calabria – Sono 2.999 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.071 tamponi effettuati), +1.124 i guariti. Il numero dei decessi totale da inizio pandemia sale a 2.702. Il bollettino, inoltre, registra +1.871 attualmente positivi, +21 ricoveri (per un totale di 288) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 12).