Covid oggi Italia, 96.384 contagi e 134 morti: bollettino 15 luglio

(Adnkronos) – Sono 96.384 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134 morti. Sono 391.008 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 24,6% (in calo rispetto a ieri, al 26,2%). In aumento i ricoveri (+248 da ieri per un totale di 10.363) e le terapie intensive (+4 da ieri per un totale di 395).

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

Lombardia – Sono 13.001 i nuovi contagi da al coronavirus registrati in Lombardia oggi, 15 luglio 2022. I tamponi effettuati sono stati 53.346, per un indice di positività del 24,3%. I morti sono stati 27, per un totale di 41.073 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono 1.482 i ricoverati (+27) e 44 in terapia intensiva (+2).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 3.987, di cui 1.541 a Milano città, a Bergamo 1.227, a Brescia 1.633, a Como 736, a Cremona 449, Lecco 353, a Lodi 296, a Mantova 657, a Monza e Brianza 1.063, a Pavia 747, a Sondrio 213 e a Varese 1.241.

Lazio – Sono 8.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Oggi nel Lazio “su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.050”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, facendo notare che nella regione “si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa”.

Emilia Romagna – Sono 7.777 i nuovi casi oggi, 15 luglio, in Emilia Romagna, su un totale di 24.512 tamponi eseguiti, di cui 9.863 molecolari e 14.649 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,7%. Lo rileva il bollettino della Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 50 (+4 rispetto a ieri, pari a +8,7%), l’età media è di 60,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.495 (+18 rispetto a ieri, +1,2%), età media 75 anni. Si registrano 18 decessi

Toscana – Sono 4.925 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, 1.011 confermati con tampone molecolare e 3.914 da test rapido antigenico, portano i totale a 1.284.521 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.184.257 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.317 tamponi molecolari e 19.353 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,7% è risultato positivo. Sono invece 6.029 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’81,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 89.999, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 759 (21 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili). Dei 9 nuovi decessi, 6 sono uomini e 3 donne con un’età media di 79,9 anni.

Calabria – Sono 3.057 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.581 tamponi effettuati. Sono +1.654 guariti. Il totale dei decessi da inziio pandemia sale nella regione a 2.729.. Il bollettino, inoltre, registra +1.397 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 314) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15).

Abruzzo – Sono 2.984 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale nella regione a 471058. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (si tratta di una 88enne della provincia di Teramo e di una 90enne della provincia di Chieti, mentre 3 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3412. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 424034 dimessi/guariti (+13826 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43612 (-10847 rispetto a ieri). Di questi, 268 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Sardegna – Sono 2.796 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.579 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.924 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (+15) mentre 40.330 sono i casi di isolamento domiciliare (+967). Si registrano 4 decessi: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna.