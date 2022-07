Covid oggi Italia, 36.966 contagi e 83 morti: bollettino 31 luglio

(Adnkronos) – Sono 36.966 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 83 morti.

I nuovi casi sono stati rilevati su 204.903 tamponi, il tasso di positività è al 18%. I ricoveri ordinari sono 10.499 (-103), 388 le terapie intensive (+6).

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE



LAZIO – Sono 3.295 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. A Roma segnalati 1.419 casi. “Oggi nel Lazio su 2.511 tamponi molecolari e 16.726 tamponi antigenici per un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295 nuovi casi positivi (-547), sono 3 i decessi (-5), 1.104 i ricoverati (-7), 66 le terapie intensive (+2) e +4.201 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,1%. A Roma città i casi sono a quota 1.419”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.261 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 12.823 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.465 molecolari e 8.358 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,4%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 49 (+6 rispetto a ieri, +14%), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.724 (+29 rispetto a ieri, +1,7%), età media 75,8 anni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 58.801 (-2.358). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.028 (-2.393), il 97% del totale dei casi attivi.

TOSCANA – Sono 2.001 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. Tra i nuovi casi, 449 sono stati confermati con tampone molecolare e 1.552 da test rapido antigenico.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.234.490 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.674 tamponi molecolari e 10.575 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,3% è risultato positivo. Sono invece 2.766 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 72,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 93.547, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 680 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,4 anni.