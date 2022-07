Covid oggi Italia, 120.683 contagi e 176 morti: bollettino 19 luglio

(Adnkronos) – Sono 120.683 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 176 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 519.284 tamponi con un tasso di positività al 23,2% (ieri era al 23%). Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 413 in totale, e aumentano i ricoveri ordinari, 127 in più e 10.975 in totale.

Superati i 170mila morti per il Covid in Italia. In base ai dati aggiornati forniti dal ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037.

I DATI DALLE REGIONI



Lazio – Sono 10.219 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.466 tamponi molecolari e 43.519 antigenici con un tasso di positività al 20,8%. I ricoverati sono 1.059, 16 in più da ieri, 71 le terapie intensive occupate e 5.478 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 4.360. “I casi nel Lazio sono in frenata: si registrano -3.000 casi rispetto a martedì della scorsa settimana” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano Covid.

Toscana – Sono 6.648 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 luglio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.439 tamponi molecolari e 27.544 antigenici rapidi, di questi il 21,5% è risultato positivo. I ricoverati sono 790, uno in meno rispetto a ieri, di cui 31 in terapia intensiva, uno in meno.

Emilia Romagna – Sono 5.379 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione in Emilia-Romagna si sono registrati 1.699.123 casi di positività. I nuovi contagi sono emersi su un totale di 29.983 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.281 molecolari e 19.702 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.626.404 dosi; sul totale sono 3.795.083 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.933.053.

Abruzzo – Sono 3.788 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti, portando il totale delle vittime a 3.419 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.171 tamponi molecolari e 13.962 test antigenici. Da ieri sono guarite 1.927 persone. I ricoverati in area medica sono 289, 15 in più rispetto a ieri, 8 le terapie intensive occupate, 3 in più rispetto a ieri.

Sardegna – Sono 3.166 i nuovi contagi da coronavirus segnalati in Sardegna dal bollettino Covid di oggi, 19 luglio. Nell’Isola si registra un decesso nel Sassarese. I 3.166 positivi sono stati confermati da 153 tamponi molecolari e 3.013 antigenici su un totale di 12.893 test processati. Scende a 10 (-1) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e a 174 (-1) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 3.92 casi in meno, scende a 41.462 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare.