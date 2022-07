Covid oggi Italia, 107.240 contagi e 94 morti: bollettino 7 luglio

(Adnkronos) – Sono 107.240 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti.

Ecco i dati di oggi:

EMILIA ROMAGNA – Sono 8.671 i nuovi contagi da covid in Emilia-Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Si registrano inoltre 9 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 1.617.992 casi di positività. 23.248 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.936 molecolari e 13.312 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.594.072 dosi; sul totale sono 3.794.304 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.925.826.



TOSCANA – Sono 5.544 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.245.459 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.162.349 (93,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.473 tamponi molecolari e 20.238 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,9% è risultato positivo. Sono invece 7.032 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 72.891, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (15 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 2 uomini e 6 donne con un’età media di 87,4 anni.

CALABRIA – Sono 3.844 i nuovi contagi covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 8.627 i tamponi effettuati, +542 guariti, 2.693 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +3.299 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 264) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10).



SARDEGNA – Sono 2.981 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Si registrano inoltre atri due morti. 2.844 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+15) mentre sono 33.374 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.249). Per quanto riguarda i due decessi, si tratta di due uomini di 52 e 83 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna.