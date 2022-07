Covid oggi Emilia, 4.432 nuovi casi e un decesso: bollettino 24 luglio

(Adnkronos) – Sono 4.432 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bolletino di oggi, 24 luglio 2022 della Regione. Si registra un decesso: si tratta di una donna, di 83 anni, residente in provincia di Parma. Oggi i tamponi processati sono stati in totale 15.020 (5.216 molecolari e 9.804 antigenici rapidi). Il tasso di positività si attesta al 29,5%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 47 (-3 rispetto a ieri, -6%), l’età media è di 60,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.753 (+10 rispetto a ieri, +0,6%), età media 75,2 anni.