Covid, Lopalco: “Origine naturale virus condivisa, archiviamo altre teorie”

(Adnkronos) – Gli studi più recenti sull’origine di Sars-CoV-2, “non fanno altro che aggiungere ulteriore evidenza ad una teoria ampiamente accettata dalla comunità scientifica, ovvero l’origine naturale del virus e il salto di specie avvenuto in un mercato, come già successo in passato con virus simili. Archiviamo pure altre teorie”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento.