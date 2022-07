Covid e isolamento positivi, stop a misura in Austria

(Adnkronos) – Il governo austriaco annuncerà a breve la revoca dell’obbligo di quarantena per le persone contagiate dal Covid. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Apa, precisando che nel corso della giornata sarà emesso un decreto con le nuove disposizioni.

La principale novità del decreto è il fatto che le persone positive, che non si sentono malate, possono lasciare la loro abitazione. Dovranno, tuttavia, indossare la mascherina Ffp2 a meno che non si trovino all’aperto e a una distanza di due metri dalle altre persone. E’ vietato loro, inoltre, fare visita a ospedali, case di cura e strutture per disabili. Il ministro della Salute austriaco, Johannes Rauch, e il ministro del Lavoro, Martin Kocher, hanno in programma di presentare ufficialmente il loro “piano di gestione delle varianti” in una conferenza stampa.