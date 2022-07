Vacanze 2022: cosa vedere a Gallipoli

Il nostro caro e amato Bel Paese continua a regalare ai turisti patrimonio di immenso fascino storico, naturalistico, artistico e tradizionalista invidiati da numerose altre mete sparse per il pianeta.

Questo è riscontrabile anche nella pittoresca Gallipoli, centro abitato ubicato nel cuore del Salento; pertanto, quali sono le principali attrazioni turistiche da non perdere nell’incantevole cittadina pugliese e quali sono le attività più gettonate?

I punti di interesse di Gallipoli

Innanzitutto, è degno di una visita approfondita il pittoresco centro storico, stracolmo di stradine, vicoli e viuzze inframezzate da quartieri residenziali, negozi e locali che pullulano di movida.

La struttura del centro storico è di stampo saraceno, nonostante la presenza di mura risalenti al 1500 e somiglianti alle classiche cinta murarie delle polis greche.

Nelle immediate vicinanze del centro sorge il Castello Angioino, primario strumento difensivo della città dapprima in epoca bizantina e successivamente in quella normanna e aragonese; realizzato a pianta quadrangolare, esso è dotato di imponenti torri e strutture interne perfettamente intatte, nelle quali sono conservati molti reperti storici risalenti a ciascuna dominazione.

Restando nella sfera storica e culturale, è importante visitare la Basilica di Sant’Agata, edificio di culto barocco che domina la città: essa è estremamente decorata e affrescata tramite facciate e vetrate dotate di fregi risalenti al XVII secolo.

Uno dei punti di forza di Gallipoli è senz’altro il porto, suddiviso in due sezioni, una mercantile e l’altra antica; la prima continua ad essere operante ancora oggi, mentre la seconda estrinseca tutto il fascino storico e culturale della perla salentina, anche grazie ad una fontana greco-romana ubicata nelle vicinanze.

L’antico commercio dell’olio è stato progressivamente sostituito con l’attività di pesca: questo è ben ravvisabile grazie ai numerosi pescherecci ormeggiati, denominate “paranze”, i quali fanno ormai parte del contesto storico e culturale di Gallipoli.

Attività da fare a Gallipoli

Le vacanze a Gallipoli passano indubbiamente dal tuffarsi nella Baia Verde, località balneare salentina di notevole rilevanza: le sue acque cristalline e color turchese misto a verde continuano ad attirare migliaia di turisti.

A poca distanza da Baia Verde sorge il Parco Naturale di Punta Pizzo, nel quale intraprendere lunghissime passeggiate immerse nella natura e godere di incantevoli panorami vista mare sul calar della sera.

Nelle ore serali, inoltre, è consigliabile passeggiare sui bastioni della città, costeggiando le mura magari in corrispondenza del tramonto, in modo tale da godere del meraviglioso momento in cui il sole sparisce al di sotto dell’orizzonte; dopodiché, per la prima volta è consigliato letteralmente perdersi nelle vie del centro storico, dando spazio alla voglia di shopping o godendo di un bel gelato da gustare in una delle tantissime gelaterie del centro.