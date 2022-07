Copenaghen, sparatoria in centro commerciale

(Adnkronos) – Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca. La polizia danese, lanciando l’allarme su twitter, ha spiegato di essere intervenuta sul posto, il centro commerciale Field’s. “Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite”, hanno fatto sapere le forze dell’ordine intimando a tutti di rimanere lontani dal luogo della sparatoria.

Le forze dell’ordine hanno effettuato un arresto. La polizia non dà ulteriori dettagli sull’identità del soggetto in custodia, spiega di essere presente in forze sul posto.