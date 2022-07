Contact Italia: disponibili i nuovi sistemi di montaggio per i moduli FV di grandi dimensioni

(Adnkronos) – Bari, 21 luglio 2022. Da qualche anno sono stati introdotti sul mercato dei nuovi pannelli fotovoltaici con differenti dimensioni.

Molti progettisti scelgono il modulo più adatto al tipo di impianto per una maggiore resa. La sempre più crescente domanda di strutture per impianti con fissaggi differenti ha portato la Contact Italia a

sviluppare nuovi sistemi per far fronte a tale necessità.

Le nuove strutture con fissaggio lato lungo garantiscono la certificazione da parte dei costruttori dei moduli, in quanto viene rispettato il giusto aggancio dei pannelli di grandi dimensioni.

I quattro punti di fissaggio e i due profili al di sotto di ogni modulo concedono all’impianto maggiore sicurezza e stabilità ai forti carichi vento.

Le nuove strutture con fissaggio lato corto ottimizzano i costi dell’installazione in quanto l’aggancio avviene a cavallo dei due moduli. Il fissaggio con il morsetto centrale genera una rete diffusa sull’impianto in quanto ogni profilo è collegato dal pannello. La certificazione del modulo da parte dei produttori rimane valida anche per questa soluzione.

Le diverse configurazioni possibili vengono verificate e convalidate dall’ufficio tecnico Contact Italia in base a dei calcoli dimensionali sull’impianto, evitando l’azione di ribaltamento generato dai carichi vento della zona.

I tecnici e i commerciali di Contact Italia guideranno i propri clienti verso la giusta soluzione affinché le condizioni del modulo vengano rispettate e che la garanzia non decada.

Per maggiori informazioni, clicca qui https://www.contactitalia.it/nuovi-sistemi-2022/



Contatti: https://www.contactitalia.it/nuovi-sistemi-2022/



