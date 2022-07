Consigli su come diventare un influencer su TikTok

Chiunque utilizzi regolarmente i social media ha visto l’ascesa di una nuova piattaforma negli ultimi mesi. TikTok è un’applicazione di video brevi che sta eclissando concorrenti come Musical.ly grazie alla sua enfasi sulle interazioni autentiche e sul coinvolgimento degli utenti.

Come influencer su TikTok, potete ottenere follower e collaborazioni con i marchi se siete disposti a dedicare tempo e sforzi per costruire il vostro seguito e il vostro profilo. Vediamo alcuni consigli su come diventare un influencer.

Che cos’è TikTok?

TikTok è un’applicazione per video brevi che consente agli utenti di creare e condividere contenuti video di 15 secondi in modo creativo e coinvolgente. L’app ha già conquistato un vasto pubblico di oltre 300 milioni di utenti ed è pronta a crescere ancora di più nel prossimo anno. A differenza di Instagram o Snapchat, TikTok non premia gli utenti per contenuti di lunga durata o immagini di alta qualità. TikTok è incentrato su contenuti rapidi, creativi e coinvolgenti che possono essere facilmente condivisi con amici e follower. Ciò rende TikTok una piattaforma interessante per gli influencer che vogliono dimostrare la loro creatività, pur avendo una bassa barriera di ingresso.

I vantaggi di diventare un influencer su TikTok

Come abbiamo detto, TikTok ha un pubblico ampio e in crescita, quindi diventare un influencer su TikTok può essere un ottimo modo per far crescere il proprio marchio personale. I vantaggi principali di diventare influencer su TikTok sono due: guadagnare follower e guadagnare denaro. Se riuscite a far crescere un seguito consistente su TikTok, potrete raccogliere i frutti dell’essere un top influencer sulla piattaforma. Questo può portare a opportunità come la collaborazione con i marchi, l’invito a eventi e la sponsorizzazione. Come ulteriore vantaggio, TikTok è di proprietà della stessa società di Musical.ly e sta aggiungendo nuove funzionalità che rendono più facile che mai guadagnare follower e creare contenuti.

Conoscere il proprio pubblico prima di iniziare

Prima di iniziare a postare video su TikTok, è importante conoscere il proprio pubblico e sapere cosa vuole da voi. Fate delle ricerche prima di iniziare e cercate le tendenze nel tipo di contenuti che hanno un buon rendimento e attirano un grande seguito su TikTok. Potete anche confrontarvi con il vostro pubblico e chiedere loro cosa vogliono da voi. Potete anche seguire altri influencer simili a voi e vedere cosa pubblicano e come lo fanno. Mentre le diverse piattaforme di social media hanno tutte le loro norme, TikTok è diverso da qualsiasi altra piattaforma attualmente esistente. Pertanto, è importante studiare le tendenze e la piattaforma per assicurarsi di pubblicare contenuti in grado di coinvolgere e far crescere il proprio pubblico.

Creare contenuti di qualità

Dato che TikTok è una piattaforma di video di breve durata, potreste essere tentati di creare video di 15 secondi che sono fuori contesto e non hanno molto senso. Tuttavia, questa non è la strategia migliore per diventare un influencer su TikTok. Dovete invece puntare a creare contenuti di qualità, facilmente digeribili e comprensibili in soli 15 secondi. Potete creare questo tipo di video brevi intervistando amici e familiari, filmando voi stessi mentre fate cose stupide o girando video musicali con i vostri amici. È possibile utilizzare TikTok anche per creare contenuti di lunga durata, come vlog, dietro le quinte e altri tipi di video che non possono essere facilmente catturati in un video di breve durata.

Promuovi te stesso e fai crescere il tuo seguito

Se volete diventare un influencer su TikTok, dovrete far crescere il vostro seguito. Questo implica molto lavoro, promozione e coinvolgimento dei propri follower. Se non avete un grande seguito, è improbabile che i marchi vengano a chiedervi di collaborare con loro. Pertanto, dovete essere proattivi nel far crescere il vostro seguito e nel coinvolgere gli altri sulla piattaforma.

Ecco alcuni rapidi consigli su come far crescere il proprio seguito e diventare un influencer su TikTok:

Pubblicare spesso e creare un programma di pubblicazione coerente

Interagire con i propri follower quando si pubblica

Taggare altri utenti di TikTok e commentare i loro post

Seguire le persone che sono simili a voi e impegnarsi con loro

Creare contenuti dietro le quinte

Offrire di collaborare con altri utenti di TikTok

Essere se stessi ed essere autentici

Conclusione

TikTok è una piattaforma unica e coinvolgente che sta rapidamente crescendo in popolarità. Questo rende TikTok una piattaforma interessante per gli aspiranti influencer che vogliono far conoscere i propri contenuti a un vasto pubblico. Se volete diventare un influencer su TikTok, il primo passo è conoscere il vostro pubblico e coinvolgerlo. Poi, si può iniziare a creare contenuti di qualità che risuonino con i propri follower. Infine, potete promuovere voi stessi e far crescere il vostro seguito coinvolgendo gli altri sulla piattaforma e pubblicando costantemente i vostri contenuti.