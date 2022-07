Come far crescere il proprio account Instagram: Le migliori strategie da seguire

Se state cercando di aumentare il vostro seguito su Instagram, non siete soli. L’applicazione per la condivisione di foto rimane uno dei siti di social media più popolari al momento, e non mostra alcun segno di rallentamento. Infatti, in un recente articolo pubblicato da eMarketer, gli analisti prevedono che IG continuerà a registrare una crescita impressionante nei prossimi anni. Si prevede che la base di utenti aumenterà di altri 33 milioni di persone, il che significa che ci sono molti utenti che potete raggiungere con la presenza del vostro marchio su IG. Come si fa a sfruttare questa base di utenti in crescita? Ecco alcuni consigli su come far crescere il vostro account Instagram.

Stabilire gli obiettivi

Se volete aumentare il vostro seguito su Instagram, dovete sapere perché. Quali sono i vostri obiettivi? Se non avete un’idea chiara di ciò che volete ottenere, è meno probabile che lo raggiungiate davvero. Iniziate a fissare alcuni obiettivi per il vostro account. Ecco alcuni esempi: – Ottenere più follower – Questo è l’obiettivo più ovvio per la crescita di un account. Se non avete follower, non potete fare vendite. – Aumentare l’engagement – Più engagement ottenete sui vostri post di Instagram, più i vostri post saranno mostrati ad altri utenti. – Far crescere la vostra lista di e-mail – Dopo aver interagito con i vostri follower, potete chiedere loro di iscriversi alla vostra lista di e-mail. Instagram non dispone di un modulo di iscrizione incorporato, quindi l’e-mail è la scelta migliore. – Aumentare il traffico verso il vostro sito web – Se avete un sito web correlato ai vostri post su Instagram, potete indirizzare il traffico verso quel sito per incoraggiare gli acquisti.

Questi sono solo alcuni degli obiettivi che potete fissare per il vostro account. Più si riesce a essere specifici, più si hanno probabilità di successo.

Trova la tua nicchia di pubblico

Prima di iniziare a postare su Instagram, dovete assicurarvi che il vostro account si rivolga a una nicchia di pubblico specifica. Non potete cercare di rivolgervi a tutti su Instagram e aspettarvi di ottenere molti like e follow.

Dovete trovare la vostra nicchia e concentrarvi sulla pubblicazione di contenuti che si rivolgono a quel pubblico specifico. Ad esempio, se possedete un marchio di abbigliamento, potreste creare un account incentrato sullo streetwear.

Se vendete componenti per computer, potreste concentrarvi sui giochi per computer. L’idea è chiara. Prima di iniziare, assicuratevi di avere un’idea chiara di chi volete attirare. Se vi rivolgete a una vasta gamma di persone, difficilmente riuscirete a far crescere il vostro seguito.

Utilizzare hashtag efficaci

Questo è un punto importante, ma è importante. Se volete far crescere la vostra base di follower su Instagram, dovete usare hashtag efficaci.

Altrimenti, i vostri post rischiano di passare inosservati. Quando create un nuovo post su Instagram, avete la possibilità di aggiungere alcuni hashtag. Anche se non sono obbligatori, sono uno strumento importante per promuovere i vostri contenuti.

Più hashtag si usano, più è probabile che il post venga visto. Iniziate a usare 10-15 hashtag per ogni post e vedete come va. Potete sempre aggiungerne altri se ritenete di aver bisogno di maggiore coinvolgimento. Assicuratevi sempre che gli hashtag siano pertinenti ai vostri post, altrimenti saranno completamente inutili.

Aumenta la tua base di follower con gli annunci

Un altro modo per far crescere la vostra base di follower su Instagram è utilizzare gli annunci pubblicitari. Instagram offre un servizio di pubblicità a pagamento che vi permette di indirizzare i vostri post a un pubblico specifico.

È possibile scegliere determinati dati demografici, località e altro ancora per garantire che a vedere i vostri post siano solo le persone che hanno maggiori probabilità di essere coinvolte.

Utilizzando gli annunci per promuovere i vostri post, potete far crescere rapidamente la vostra base di follower. L’unico inconveniente è che gli annunci possono essere costosi, a seconda di quanto si desidera che siano mirati.

Tuttavia, se si vuole far crescere rapidamente il proprio account, è probabile che l’investimento valga la pena.

Conclusione

Per far crescere il vostro account Instagram è necessario sfruttare le opportunità disponibili sulla piattaforma. Potete farlo pubblicando contenuti coinvolgenti, utilizzando gli hashtag in modo efficace e trovando la vostra nicchia di pubblico. Iniziate fissando degli obiettivi e poi proponetevi di raggiungerli. Basta un po’ di impegno per veder crescere rapidamente la propria base di follower.