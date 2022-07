Civitanova Marche, ambulante nigeriano ucciso a bastonate in strada

(Adnkronos) – Omicidio a Civitanova Marche dove un uomo, ambulante nigeriano, è stato ucciso oggi in strada, intorno alle 14, in Corso Umberto. L’aggressore sarebbe un uomo di origini campane. L’ambulante è stato ucciso a bastonate per uno sguardo di troppo, pare, alla compagna del presunto assassino.

Sul posto i sanitari, che inutilmente hanno provato a rianimarlo, e i poliziotti di Macerata impegnati nelle indagini coordinate dal procuratore Claudio Rastrelli. Al vaglio degli agenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.