(Adnkronos) – Almeno 27 persone sono scomparse in mare dopo che una nave è affondata in seguito a un tifone a Yangjiang, nel Guangdong, nel sud della Cina. La nave, riferisce ‘China Daily’, era impegnata nella costruzione di un progetto di parco eolico offshore. I servizi di emergenza delle province meridionali della penisola e di Hong Kong si sono recati sul posto per partecipare ai soccorsi. Tre persone sono state soccorse dall’elicottero di soccorso di Hong Kong.