Cassano (Iridi Srl): Grazie alla nostra software house le aziende possono conquistare i mercati a costi estremamente bassi

(Adnkronos) – E’ sufficiente disporre di un’APP per affrontare le sfide dei mercati, al pari di concorrenti molto più forti ed agguerriti

Bari, 21 luglio 2022. Una delle esigenze maggiormente avvertite da piccole e medie aziende che hanno la necessità di commercializzare i propri prodotti e/o i loro servizi è quella di poter utilizzare con facilità uno strumento attuale e funzionale come l’APP attraverso cui rendere “smart” la propria impresa e pronta ad affrontare il mercato, al pari di concorrenti molto più forti e competitivi. Lo sostiene in maniera convinta l’amministratore della società innovativa “Iridi Srl” di Bari, Vincenzo Cassano.

Uno dei vantaggi di ricorrere a strumenti informatici avanzati come l’APP è quello di non dover preoccuparsi di istruire i propri clienti all’utilizzo poiché il mercato esiste già ed è notevolmente cresciuto nel periodo di emergenza sanitaria.

Sono in molti, però, a pensare che disporre di un’APP sia roba per pochi, a causa di costi esorbitanti e di difficoltà gestionali. Una convinzione che fino ad oggi ha scoraggiato tanti imprenditori i quali hanno preferito rinunciare alle opportunità che offre il commercio elettronico con l’utilizzo di uno strumento efficace come quello dell’APP.

E invece, una volta realizzata l’APP, l’obiettivo principale diventa quello di conquistare letteralmente lo smartphone del cliente. A quel punto sarà inevitabile diventare il suo interlocutore privilegiato grazie alle notifiche push, 24 ore su 24, aprendogli il mondo dei prodotti e servizi venduti dall’azienda e facendogli vivere un’esperienza di acquisto o prenotazione davvero Smart.

In un settore complesso ma decisamente innovativo come quello degli Store e delle App è fondamentale la capacità di individuare forme di fidelizzazione del cliente finale. Da qui la proposta di realizzare un programma con fidelity card digitali, attraverso cui introdurre un cashback per dare ritorni e convenienze visibili al cliente che acquista.

“La piattaforma Iridi, in quest’ottica – conclude Cassano – rappresenta la conferma di come si possano realizzare strumenti innovativi in grado di far crescere un’azienda e, di conseguenza, un intero territorio, creando ritorni economici ed occupazionali che consentono di guardare al futuro con estrema fiducia”.

Contatti https://www.iridi.it/