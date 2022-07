Caparezza apre Sonic Park a Matera

Il concerto di Caparezza di sabato sera ha aperto la rassegna del Sonic Park a Matera, nella splendida cornice di Cava del Sole.

Il rapper molfettese, incanta, convince, entusiasma il pubblico che ricambia con immenso affetto affetto e calore.

La lontananza di più di 4 anni dai live, non arrugginisce per niente l’artista, ma anzi accresce la voglia e rende ancora più godibile un concerto con moltissimi elementi di teatralità, luci, coreografie, costumi, ironia e momenti per riflettere.

Molto spazio ai brani del nuovo album Exuvia, uscito ormai a maggio dello scorso anno, e ovviamente tanti dei suoi più grandi successivi, che fanno ballare e saltare il pubblico per più di 2 ore di concerto.

Consigliamo vivamente a tutti coloro che possono, di non perdersi l’occasione di andare a vederlo il suo show nel tour estivo che toccherà tutta l’Italia.

Le foto del concerto

Foto di Stefano Lisco – My Viste