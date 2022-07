Camper (Rai1): le anticipazioni della settimana (11-15 luglio)

Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dall’11 luglio prosegue in Puglia.

Elisa Silvestrin viaggerà insieme a due nuovi camperisti e a bordo del loro camper farà tappa all’Abbazia di Santo Stefano, Grotte di Castellana, Riserva naturale di Torre Guaceto, Taranto vecchia, Castellanata Marina.

Poi, sui sentieri Abruzzesi con Francesco Gasparri, mentre Monica Caradonna farà scoprire le eccellenze gastronomiche della Puglia: Caciocavallo podalico, burrata, pane di Laterza, cozza di Taranto, focaccia e panzerotti baresi.

Gloria Aura Bortolini sarà invece la guida attraverso i piccoli borghi gioiello della Puglia, come Vieste, Accadia, Giovinazzo, Ceglie, Corigliano d’Otranto.

Il racconto delle spiagge italiane è affidato a Maria Elena Fabi che sarà sulle spiaggie della Campania: Baia Domizia, Licola, Posillipo e Ischia.

ln studio la sfida di cucina vedrà protagoniste una squadra del Veneto e una del Molise. A giudicarle, Federica De Denaro.

Non mancheranno come sempre i due appuntamenti settimanali con Massimo Martinelli, per ripercorrere insieme i ricordi delle estati più belle con aneddoti, curiosità, filmati ma anche per dare preziose informazioni sulle condizioni metereologiche dei prossimi giorni.