BYD debutta sul mercato giapponese dei veicoli passeggeri con tre modelli di EV

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Il 21 luglio BYD JAPAN Inc., la filiale nipponica di BYD Company Limited, ha organizzato una conferenza del brand a Tokyo che segna il debutto ufficiale di BYD sul mercato dei veicoli passeggeri in Giappone. I modelli del produttore presentati all’evento sono tre: BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN e BYD SEAL.





BYD ATTO 3 sarà la prima vettura di BYD commercializzata in Giappone, con disponibilità prevista a partire dal prossimo mese di gennaio, seguita da BYD DOLPHIN e BYD SEAL, in vendita rispettivamente nella metà e nel secondo semestre del 2023. Queste tre EV arricchiscono le scelte sul mercato locale delle automobili elettriche e lo migliorano ulteriormente.

Wang Chuanfu, Chairman e President di BYD, ha dichiarato: “Essendo tra le prime aziende al mondo ad aver sviluppato veicoli elettrici, BYD vanta 27 anni di competenza ed esperienza nel campo delle vetture alimentate con nuove energie, ed è esperta di tecnologie avanzate come batterie, motori elettrici, sistemi di controllo elettronici e chip per automobili. Oggi, a seguito del supporto e delle aspettative dei consumatori, BYD debutta ufficialmente sul mercato giapponese delle vetture passeggeri alimentate con nuove energie. Grazie all’impegno congiunto di BYD e del mercato NEV locale, ci impegniamo a promuovere la mobilità elettrica per migliorare la vita”.

Liu Xueliang, direttore generale della divisione Vendite automobili nella regione Asia-Pacifico presso BYD, ha affermato: “A partire da oggi, in collaborazione con concessionari e partner nipponici, BYD creerà gradualmente un sistema completo di vendite e assistenza, per offrire ai giapponesi uno stile di vita con emissioni di carbonio ridotte e una miglior esperienza cliente”.

BYD ha iniziato già nel 1999 a fornire batterie ricaricabili ai clienti nipponici; in seguito ha avviato la commercializzazione di soluzioni innovative per l’accumulo energia e per il solare, di autobus e carrelli elevatori totalmente elettrici e di altri prodotti che hanno velocizzato lo sviluppo verde e sostenibile del Giappone. Grazie alle sue eccellenti performance operative, BYD si è conquistata un’ottima reputazione nel paese asiatico.

Attualmente la presenza di BYD nel comparto dei veicoli alimentati con le nuove energie si estende a oltre 400 città di 70 paesi e regioni di sei continenti. Guidata dalle innovazioni tecnologiche, BYD fornisce ai clienti di tutto il mondo nuove soluzioni complete per l’energia e aiuta a “Raffreddare di 1°C la Terra”.

Informazioni su BYD

BYD (Build Your Dreams) è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. BYD ora opera in quattro settori: Autoveicoli, Elettronica, Nuove Energie e Trasporto ferroviario. Dalla sua creazione, nel 1995, l’azienda ha sviluppato rapidamente una solida competenza nelle batterie ricaricabili ed è diventata una fervente sostenitrice dello sviluppo sostenibile, espandendo con successo a livello globale le sue soluzioni per le rinnovabili, con attività in oltre 50 paesi e regioni. La creazione del suo Ecosistema energetico a emissioni zero, che include generazione conveniente di energia solare, accumulo energia affidabile e motorizzazione elettrica avanzata, ha reso quest’azienda un leader di mercato nel comparto dell’energia e dei trasporti. BYD è un’azienda supportata da Warren Buffet e quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen. Per ulteriori informazioni sull’azienda visitare il sito http://www.byd.com.

