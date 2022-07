Boyd acquisisce la divisione Thermal Test and Controls di Sensata

Ciò amplierà le capacità di innovazione di Boyd nel settore in rapida crescita dei semiconduttori

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Boyd, fornitore leader di tecnologie innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati operante a livello globale, ha annunciato l’acquisizione della divisione Thermal Test and Controls Business di Sensata (NYSE:ST).

La divisione in oggetto è specializzata nella progettazione e produzione di avanzati sistemi di controllo termico, adattatori e prese di fondamentale importanza per la procedura di controllo della temperatura per i semiconduttori logici e di memoria di fascia alta. L’integrazione di questa divisione, che fornisce soluzioni ad aziende del settore dei semiconduttori di tutto il mondo da numerosi anni, andrà a consolidare l’attività termica preesistente di Boyd che comprende tecnologie di gestione termica con raffreddamento ad aria e ad acqua.

Boyd progetta e realizza soluzioni termiche complesse per semiconduttori ad elevate prestazioni che trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, tra cui 5G, centri dati operanti su iperscala, mobilità elettrica e intelligenza artificiale. Questa acquisizione consentirà a Boyd di espandere il proprio portafoglio di soluzioni per i clienti del settore dei semiconduttori tramite l’aggiunta di controlli avanzati e sistemi di verifica della temperatura essenziali per la produzione di dispositivi logici e di memoria di fascia alta.

“Questa acquisizione, che rappresenta una decisione sensata per Boyd, ci permetterà di ampliare il nostro portafoglio di soluzioni termiche destinate a importanti operatori del settore dei semiconduttori” ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd. “I tecnologi, gli esperti di scienza dei dati e le soluzioni avanzate della divisione Thermal Test and Controls di Sensata permetteranno a Boyd di espandere la propria presenza nel mercato in rapida crescita dei semiconduttori”.

La divisione acquisita opererà con il marchio Boyd, che fornisce innovazione affidabile da quasi 100 anni. L’acquisizione è stata perfezionata, eccezion fatta per la Corea, dove siamo in attesa del rilascio dell’approvazione da parte degli enti normativi competenti.

Informazioni su Boyd

Boyd è un fornitore globale innovativo e affidabile di soluzioni sostenibili che rendono i prodotti dei nostri clienti migliori, più sicuri, più veloci e più affidabili. I nostri innovativi materiali ingegnerizzati e soluzioni per la gestione termica potenziano le tecnologie dei nostri clienti massimizzando le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo, accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi, migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali, creano i presupposti per tecnologie critiche in termini di prestazioni per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. Alla base delle attività produttive globali di Boyd è il fermo impegno a proteggere l’ambiente attraverso operazioni regionali sostenibili, scalabili, ottimizzate e strategicamente ubicate che riducono gli sprechi e minimizzano l’impronta di carbonio. Sosteniamo i nostri dipendenti, ne sviluppiamo il potenziale e li ispiriamo ad osservare una condotta eticamente corretta attenendosi al principio della responsabilizzazione a sostegno del successo dei nostri clienti.

