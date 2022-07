Boomi si aggiudica il premio Best CEO for Diversity e Best Company per la crescita professionale, classificandosi tra le principali 50 largest company nel mondo

David Meredith si aggiudica il riconoscimento come Best CEO for Diversity per il secondo anno consecutivo insieme ad altri Top CEO premiati nel 2022 come quelli di Microsoft e Adobe

I premi fanno seguito a una transazione da 4 miliardi di dollari che ha reso Boomi una azienda indipendente e alle recenti nomine ai vertici aziendali, parte di un’iniziativa globale mirata all’assunzione di diverse centinaia di nuove risorse del team Boomi, a supporto della rapida crescita dei clienti

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader della connettività e dell’automazione intelligente, oggi ha ricevuto due premi da Comparably, una piattaforma leader nella cultura imprenditoriale e della reputazione dei brand, nella categoria largest company 2022, insieme ad altri vincitori del calibro di Microsoft, Adobe, IBM, Uber e SADA. Insignita dei premi Best CEO for Diversity e Best Company per la crescita professionale, sulla base del feedback anonimo degli oltre 1.700 dipendenti in tutto il mondo, Boomi si classifica tra le prime 50 largest company per l’impegno e per i risultati ottenuti in materia di diversità e avanzamenti di carriera.





“In Comparably premiamo la trasparenza sul posto di lavoro”, è stata la dichiarazione di Jason Nazar, co-fondatore e CEO di Comparably. “Questi premi spronano i dipendenti a condividere commenti personali sulla cultura della propria azienda, premiando e mettendo in luce realtà come Boomi, che fanno un ottimo lavoro e preparano al successo i loro dipendenti”.

Comparably ha scelto i vincitori vagliando oltre 15 milioni valutazioni anonime dei dipendenti di 70.000 largest company. I dipendenti di Boomi hanno giudicato elevate le loro opportunità di sviluppo professionale, come importanti avanzamenti di carriera, mentoring e feedback utili, il che ha portato all’inserimento di Boomi tra le migliori aziende per lo sviluppo professionale. Nell’assegnare a Boomi il premio Best CEO for Diversity, Comparably ha preso in considerazione le valutazioni relative a Meredith da parte dei dipendenti di colore di Boomi. Con il premio per il 2022, Meredith riceve questo importante riconoscimento per il secondo anno consecutivo.

“In qualità di società globale di software as a service (Saas) leader di categoria e in forte crescita, Boomi si impegna per creare e garantire un’esperienza di altissimo livello ai suoi dipendenti”, ha affermato Shawn Maurice, responsabile delle risorse umane di Boomi. “Seguiamo fedelmente il motto ‘‘hiring good humans’’ e i nostri valori unici e fondamentali: Go Beyond, Play for Each Other, Create Awesome Things, Own It e Build Trust. In ultima istanza il successo di Boomi è nelle mani delle persone dei nostri team e diamo la priorità alla creazione e alla promozione di un ambiente che ne supporti lo sviluppo e il benessere, oltre ad incoraggiarli a osare e a trovare soluzioni originali e innovative ai problemi. Questi premi dimostrano la celebre cultura aziendale di Boomi mentre continuiamo a investire sui nostri collaboratori”.

Pioniere e leader della categoria delle piattaforme di integrazione cloud native as a service (iPaaS), Boomi di recente ha superato quota di 20.000 clienti, definendo un record di settore con la base clienti più amplia tra i fornitori iPaaS. La società vanta una community di utenti in forte crescita con oltre 100.000 iscritti, una rete mondiale di oltre 800 partner e uno dei maggiori gruppi di global system integrator (GSI) dello spazio iPaaS. La piattaforma low code di Boomi aiuta le organizzazioni di ogni settore a connettere applicazioni di dati, a razionalizzare i flussi di lavoro e a offrire customer experience maggiormente integrate.

Boomi è stata inserita tra i Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per il comparto Piattaforma di integrazione aziendale come servizio (EiPaaS) per otto anni consecutivi.

Di recente, l’azienda è stata insignita del Gold Globee® Award nella categoria Platform as a Service (PaaS) e ha vinto numerosi premi come datore di lavoro d’eccellenza, tra cui Best Workplace secondo Inc. Magazine.

Informazioni su Boomi



Boomi connette istantaneamente chiunque a tutto e ovunque, grazie alla sua piattaforma cloud nativa, unificata, aperta e intelligente. Per la sua velocità, facilità d’uso e costo totale legato alla proprietà ridotto, alla piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) di Boomi si affidano oltre 20.000 clienti nel mondo. In qualità di pioniere nella promozione dell’uso intelligente dei dati, la visione di Boomi è rendere semplice e veloce, per clienti e partner, scoprire, gestire e orchestrare i dati, al contempo mettendo in connessione applicazioni, processi e persone per risultati migliori e più rapidi. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.boomi.com.

Informazioni su Comparably



Comparably è una piattaforma leader per la cultura imprenditoriale e la reputazione dei brand aziendali con oltre 15 milioni di valutazioni anonime dei dipendenti su 70.000 aziende. Con i dati più completi su grandi organizzazioni e PMI in quasi 20 categorie diverse di posti di lavoro, in base a genere, etnia, età, esperienza, settore, ubicazione e formazione, è una delle piattaforme SaaS più utilizzate per il posizionamento dei datori di lavoro e un sito terzo affidabile per la cultura imprenditoriale e i compensi. Per ulteriori informazioni sugli studi di Comparably e sui premi annuali per i Migliori posti di lavoro visitare il sito Comparably News.

Informazioni sui Comparably Awards



I Comparably Awards sono un evento annuale che evidenzia i migliori CEO e aziende a partire da 16 diverse categorie sulla cultura del posto di lavoro durante tutto il corso dell’anno. Sin dal loro lancio, negli ultimi mesi del 2017, i premi si sono sempre basati esclusivamente sul feedback dei dipendenti correnti, che valutano in modo anonimo i propri datori di lavoro su Comparably.com nel corso di un periodo di 12 mesi. I dipendenti possono rispondere a domande strutturate (in formati sì/no, vero/falso, scala 1-10 e scelta multipla) che coprono 16 diversi argomenti relativi al posto di lavoro. Ogni risposta viene abbinata a un punteggio numerico e messa a confronto con aziende di dimensioni simili. La serie finale dei dati sui vincitori viene compilata in base a oltre 15 milioni di valutazioni in 70.000 aziende.

