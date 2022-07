Boomi annuncia i vincitori dei Partner Award al 2022 EMEA Partner Summit, con nomi del calibro di Accenture e Deloitte

Vincitore del Gold Globee® Award per l’eccellenza dei suoi prodotti, e per la valutazione a 5 stelle conquistata nella Partner Program Guide di CRN, i partner scelgono Boomi per l’impegno nell’offerta di strategie olistiche dedicate alla connessione, orchestrazione e gestione di architetture complesse nell’era delle aziende incentrate sui dati.

Con oltre 20.000 clienti, Boomi vanta una rete mondiale di oltre 800 partner e una delle maggiori costellazioni di integratori di sistemi globali (GSI) nello spazio iPaaS.

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader della connettività e dell’automazione intelligente, oggi ha annunciato le aziende vincitrici dei suoi 2022 EMEA Partner Awards, premiate ufficialmente nel corso dell’ultimo EMEA Partner Summit di Boomi ad Amsterdam. L’evento ha richiamato oltre 300 partecipanti tra i partner Boomi in tutta la regione nell’obiettivo di apprendere, stabilire relazioni commerciali e condividere le pratiche ottimali. Per Boomi è stata anche un’opportunità per premiare il lavoro innovativo dei suoi partner.





“I nostri partner sono advisor affidabili, consulenti strategici, responsabili del settore IT e della trasformazione digitale, oltre che innovatori nell’ambito dell’infrastruttura cloud”, ha dichiarato Derek Thompson, Vice President of Business Development, EMEA di Boomi. “Risolvono i problemi e implementano la tecnologia di Boomi giorno dopo giorno, in modo proattivo. È un onore premiare il lavoro che hanno svolto lo scorso anno”.

“Poiché le organizzazioni affrontano notevoli difficoltà nella trasformazione del business per centrare gli obiettivi strategici e operativi, l’integrazione aziendale è una priorità per CIO e CDO”, ha sottolineato Jason Newman, Partner, Integration Services, Deloitte UK. “Siamo molto orgogliosi del lavoro che svolgiamo per fornire di continuo soluzioni innovative che consentono di risolvere complesse sfide aziendali per i nostri clienti. Questo premio dimostra con forza sia l’elevato livello di competenza e talento dei collaboratori del team Integration Services di Deloitte , sia la solidità della partnership con Boomi”.

I vincitori dell’edizione di quest’anno degli EMEA Partner Summit Awards sono:

Progetto innovativo dell’anno

Integratore di sistemi globali (GSI): Accenture

Accenture Integratore di sistemi (SI): IntegrationWorks GmbH

Partner delle soluzioni dell’anno

Integratore di sistemi globali (GSI): Deloitte

Deloitte Integratore di sistemi (SI): Cegeka

Premio per il contributo individuale: Mukesh Gehlot, CEO di NeosAlpha

Menzioni particolari:

Isto Kaitosaari, CTO di Integrations Group

Guillaume Rozier, partner associato di Fekra

Campagna commerciale e marketing dell’anno: Gambit

Partner dei servizi dell’anno: Viseo

Menzioni particolari: B-Flow Onepoint Consulting



Partner per i mercati emergenti dell’anno: Xitricon

È nata una stella: Syscons

“Come partner di Boomi, apprezziamo questo premio”, ha dichiarato Mukesh Gehlot, CEO di NeosAlpha. “L’impegno di Boomi verso i partner, e per il successo dei clienti, è davvero insuperabile”.

Boomi di recente ha ampliato il Centro risorse per i partner dell’azienda, che offre approfonditi contenuti e opportunità per i partner che, attraverso il Partner Finder, puntano a promuovere ulteriormente il proprio brand e la proposta di valore agli utenti finali. Boomi inoltre ha semplificato i requisiti del programma e la modalità di effettuazione dell’attività dei partner, con l’offerta di un chiaro percorso di onboarding e la razionalizzazione della formazione per gli accreditamenti e le certificazioni.

Boomi è stato inserito tra i Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per il comparto Piattaforma di integrazione aziendale come servizio (EiPaaS) per otto anni consecutivi.

In qualità di azienda di software come servizio (SaaS) globale e leader di settore con oltre 20.000 clienti, Boomi vanta una crescente comunità utenti di oltre 100.000 iscritti, una rete mondiale di oltre 800 partner e uno dei maggiori gruppi di integratori globali di sistemi (GSI) nello spazio iPaaS, che include Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake, oltre ai tre maggiori fornitori di servizi sul cloud: Amazon Web Services, Google e Microsoft, e altri ancora.

Di recente, l’azienda è stata insignita del Gold Globee® Award nella categoria Piattaforma come servizio (PaaS), e ha conquistato una prestigiosa valutazione a 5 stelle nella Partner Program Guide di CRN, un autorevole elenco dei principali programmi partner dei vendor tecnologici leader di settore che forniscono prodotti innovativi e servizi flessibili tramite il canale IT. La piattaforma cloud nativa e low code di Boomi aiuta le organizzazioni di ogni settore a connettere applicazioni di dati, a razionalizzare i flussi di lavoro e a offrire esperienze cliente più integrate.

Per ulteriori informazioni sui partenariati con Boomi, oppure per trovare un partner nell’ecosistema globale di Boomi, visitare la pagina https://boomi.com/partners/.

