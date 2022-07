Board International è stata inserita nella Gartner® Market Guide come vendor di riferimento per le applicazioni di ottimizzazione dell’assortimento per il retail nella sezione Merchandising

Board è stata inserita nell’ultima Market Guide di Gartner come vendor con implementazioni attive in tutti i segmenti di settore del retail

CHIASSO, Svizzera & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, il provider della piattaforma leader per il decision-making annuncia di essere stata nominata Representative Vendor nella Gartner Market Guide 2022 per le applicazioni per l’ottimizzazione dell’assortimento nel retail (RAOA, Assortment Optimization Applications) nella sezione Merchandising.

Board è elencata come vendor con implementazioni attive in tutti i segmenti di settore del retail nell’ultima Gartner Market Guide, redatta dagli analisti Jonathan Kutner e Robert Hetu, nell’ambito della Gartner Retail Digital Transformation and Innovation Initiative.

“Riteniamo che questo importante riconoscimento dell’ultima Gartner Market Guide sia la prova dell’impatto che il Range and Assortment Planning di Board offre a molti segmenti del settore del retail ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “I maggiori retailer in tutto il mondo si stanno affidando alla potenza dell’intelligent planning di Board, determinati a implementare trasformazione digitale e innovazione tramite le applicazioni per l’ottimizzazione dell’assortimento nella grande distribuzione, o RAOA.”

Secondo il report, “l’ottimizzazione dell’assortimento per il retail offerto ai consumatori in tutti i touchpoint è un requisito urgente per trarre vantaggio dal commercio al dettaglio unificato. I CIO del retail possono utilizzare questa ricerca di Gartner per allineare meglio le soluzioni di ottimizzazione dell’assortimento alle esigenze aziendali e pervenire ai risultati auspicati.”

La Gartner Market Guide completa è disponibile qui.

I retailer si vedono sempre più spinti a rafforzare le loro capacità di pianificazione e di analisi lungo tutta la supply chain, le merci, l’assortimento, il prezzo, il riassortimento delle scorte e altro ancora. Avere il prodotto giusto nel posto e al momento giusto oggi è ancora più importante e il Range and Assortment Planning di Board aiuta i leader del retail a pianificare più assortimenti con più canali in modo visibile, semplice e dinamico.

“Il mercato globale dei RAOA trattato in questa Market Guide è composto da società di retail multicanale di livello 1 e di livello 2 (cioè retailer con negozi, commercio online, mobile e altri touchpoint) che fanno leva sull’ottimizzazione di alcuni aspetti dei processi di gestione dell’assortimento. Questi retailer chiedono applicazioni per l’ottimizzazione dell’assortimento che potenzino i processi business critical e le applicazioni esecutive esistenti.”

“Per essere inclusi nella Market Guide, il vendor deve avere implementazioni attive su uno qualsiasi di 12 tipi di ottimizzazione del merchandise, presso retailer di commercio unificato che abbiano un fatturato di almeno 1 mld di dollari.”

Dichiarazione di non responsabilità di Gartner:

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è utilizzato nel presente documento con autorizzazione ufficiale. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altri titoli. Suddette pubblicazioni di Gartner si basano sulle opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi specifici.

About Board

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making che consente alle persone di avere un impatto trasformativo in azienda, aiutandole in modo intuitivo a trarre vantaggio e creare valore dai dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Coniugando insieme Planning, Business Intelligence e Predictive Analytics la piattaforma Board fornisce alle imprese una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali, dotandole al contempo del pieno controllo delle performance in tutta l’organizzazione e di intuizioni data-driven, a partire da cui prendere decisioni efficaci. Grazie a Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno digitalizzato i processi decisionali.

Fondata nel 1994, Board International ha 25 sedi in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore tra cui Gartner, Nucleus Research e Dresner. www.board.com

