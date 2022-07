BMW X3: allo studio la quarta generazione

Nell’autunno del 2024 debutterà la nuova BMW X3, nota anche come modello G45. Esteticamente, la quarta generazione della SUV di medie dimensioni del costruttore bavarese sarà riconoscibile per lo stile in linea con la futura XM.

Tutte le versioni della prossima BMW X3 saranno dotate di tecnologia Mild Hybrid da 48V, trazione integrale xDrive e cambio automatico Steptronic ad otto rapporti. Inoltre, non mancherà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, destinata anche alla nuova X3M.

Stando alle indiscrezioni, la futura BMW X3 sarà proposta nelle declinazioni xDrive23i da 218 CV, xDrive23d da 211 CV ed xDrive30d da 300 CV di potenza, affiancate dalle versioni sportive M40d da 352 CV ed M50i da circa 400 CV di potenza. Infine, sarà confermata anche la BMW iX3 a propulsione elettrica, nelle configurazioni xDrive40 da 340 CV ed M50 da 544 CV di potenza.