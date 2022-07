Benzina e diesel, prezzi ancora in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Calano ancora i prezzi di benzina e diesel in Italia. Si muovono nuovamente Eni che scende di 3 cent su benzina e diesel e Q8 che diminuisce di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio dei prezzi alla pompa evidenzia prezzi medi praticati in discesa a valle degli ultimi tagli. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 21 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,968 euro/litro (1,975 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,946 e 1,975 euro/litro (no logo 1,963). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,926 euro/litro (1,931 il dato precedente), con le compagnie tra 1,909 e 1,930 euro/litro (no logo 1,925).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,111 euro/litro (contro 2,119), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,037 e 2,180 euro/litro (no logo 2,017). La media del diesel servito è 2,072 euro/litro (2,078 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,001 e 2,136 euro/litro (no logo 1,980). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,825 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,026 e 2,343 (no logo 2,168).