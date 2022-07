Battiti Live 2022 a Gallipoli (2-3 luglio): ospiti e anticipazioni

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 approda in Salento.

Domani, sabato 2 luglio, la colonna sonora fissa dell’estate televisiva italiana approda a Gallipoli, perla dello Jonio, nell’area portuale. Sarà la prima di due serate consecutive: sabato 2 e domenica 3 luglio, entrambe in diretta su Radio Norba e Telenorba.

Due puntate, due grandi serate, condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio e con gli artisti più forti del momento e grandi nomi della musica italiana.

Ufficializzati anche i nomi degli artisti che si esibiranno nelle singole serate.

Sabato 2 luglio saliranno sul palco:

Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Darin, Fred De Palma, Mr. Rain, Alfa, Big Boy, Lda, Giordana Angi, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Malika Ayane, Dani Faiv, Albe, Riki, Blind, Cioffi, Irama. In scaletta, inoltre, due esibizioni on the road: Marco Mengoni da Conversano e Bob Sinclar da Massafra.

Domenica 3 luglio ci saranno invece:

Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana e Alex da Manfredonia.

Due grandissimi cast, per altrettante serate di musica e spettacolo per lo show firmato dalla radio del sud, per la regia di Luigi Antonini. Corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici.