Barbara Bouchet premio alla Carriera

E’ stata insignita del prestigioso Premio alla Carriera Amici della Lirica Milanese (A.M.A.L.) lo scorso 29 giugno, riconoscimento assegnato a molti artisti ed esponenti del jet set italiano di cui l’ultima è stata Sandra Milo. La serata è stata organizzata da Daniela Javarone nel raffinato ristorante milanese “Parioli” dove hanno festeggiato la bellissima Barbara un ricco parterre di personaggi illustri in primis il governatore Attilio Fontana. Elegante e raffinata, l’icona del cinema italiano è stata accompagnata dal figlio Massimiliano Borghese insieme alla nuora Wilma Borghese, moglie di Alessandro. Volto simbolo della commedia sexy all’italiana ieri, volto cult della televisione anni ’80, attrice raffinata e scelta da registi del calibro di Martin Scorzese, Barbara Bouchet ha commentato Barbara dopo avere ritirato il premio: “ Ringrazio di cuore Daniela Javarone per avere pensato a me! Milano è oramai una città a cui sono molto affezionata e questo riconoscimento mi riempie davvero di orgoglio! Daniela è stata una padrona di casa impeccabile e paziente: mai nessuno aveva organizzato una serata così speciale in mio onore!” I nostri più vivi complimenti!

CREDITS OBBLIGATORI: NICK ZONNA