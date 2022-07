Balotelli al Napoli? “Farebbe storia…”

Mario Balotelli al Napoli? Enock Balotelli interviene in radiovisione su RTL 102.5 News, con Francesco Fredella e Francesco Ciannamea.

Il fratello di Super Mario parla senza freni di quello che potrebbe essere il colpo dell’estate: il possibile arrivo di Balo nella città del Golfo. Un’indiscrezione che gira da alcuni giorni.

“Fate un appello a De Laurentis, i tifosi lo vorrebbero. Dovrebbero farlo loro…”, dice in radiovisione Balotelli. “Lo vedrei molto bene al Napoli”, continua.

“Con Osimhen lì davanti lo vedrei molto bene. Il suo arrivo a Napoli farebbe storia, non so se davvero abbia detto all’allenatore quelle frasi uscite sui giornali”.

Mario Balotelli, ritorno in Italia?

Quello di Mario Balotelli al Napoli potrebbe rappresentare un importante ritorno in Italia per il centravanti.

Importante la sua ultima stagione in Turchia, tra le fila dell’Adana Demispor, dove ha realizzato 18 reti in 31 gare disputate. Cinque di queste sono realizzate nella sfida contro il Göztepe vinta dal suo club per 7 a 0.

Quella in Turchia rappresenta senza dubbio la stagione della maturità per l’attaccante che tornerebbe nel nostro paese dopo le esperienze con Brescia e Monza (Serie B).

Insomma, per un Napoli alla caccia di rinforzi, quella di Balotelli potrebbe rappresentare un’ipotesi suggestiva. Sia per il giocatore, in cerca di rilancio, che per il club partenopeo che potrebbe scommettere sull’attaccante dalle indubbie qualità tecniche.