‘Ballando’, voci su Turci-Pascale concorrenti ma loro smentiscono: “Fake!”

(Adnkronos) –

Paola Turci e Francesca Pascale concorrenti di ‘Ballando con le stelle’? La voce, circolata nei giorni scorsi, viene smentita dalle dirette interessate. In una storia di Instagram, è Francesca Pascale a bollare come “fake” l’indiscrezione.

A scatenare l’ipotesi è stata l’intervista a Milly Carlucci pubblicata domenica scorsa dal ‘Messaggero’, dove, alla domanda sul possibile coinvolgimento nel cast del programma delle neospose, la conduttrice ha risposto: “Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Quanto agli altri nomi circolati, la Carlucci non ne ha ufficializzato nessuno ma ha sottolineato che la preparazione del programma è nella fase “in cui stiamo allungando i nostri tentacoli in tante direzioni per capire che squadra mettere insieme”. Alla richiesta di conferma dei nomi di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini, Milly ha replicato: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.