Balivo e Cazzullo sbarcano su La7, Cairo: “Siamo sesta rete del Paese”

(Adnkronos) – Caterina Balivo e Aldo Cazzullo sono i nuovi volti de La7 che andranno ad affiancare giornalisti e conduttori della rete che fa dell’informazione la sua bandiera e che registra risultati in crescita nell’intera giornata e nel prime time: “Siamo la sesta rete del Paese” spiega il presidente e ad Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti 2022-2023 a Milano. Alla giovane conduttrice sarà affidato un format inedito, nella fascia preserale, un gioco fatto di parole alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di grande intrattenimento. La prima puntata potrebbe essere il 12 settembre ma il titolo resta top secret, “è una giovane, simpatica e brillante credo che possa condurre molto bene”.

Al giornalista Cazzullo, invece, è affidato il programma ‘Una giornata particolare’, un format originale ideato dalla rete, nel quale accompagnerà i telespettatori in un viaggio in una particolare giornata di un personaggio storico. Libri protagonisti, la domenica, nel programma condotto da Concita De Gregorio. In primo piano, come sempre, l’informazione quotidiana del TgLa7 di Enrico Mentana con le sue celebri ‘maratone’ che hanno regalato alla rete “un impatto significativo sugli ascolti e sulla raccolta, anche se – sottolinea Cairo – non stiamo parlando di chissà quali numeri”, e l’approfondimento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber.

Fra le prime serate torneranno diMartedì con Giovanni Floris, Atlantide con Andrea Purgatori al mercoledì, Piazzapulita di Corrado Formigli al giovedì, Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutta ‘la banda’ del venerdì, Eden – Un pianeta da salvare con Licia Colò al sabato e Non è l’arena di Massimo Giletti la domenica. Criticato sulla puntata che lo ha visto in Russia, Cairo lo difende: “Ha fatto una cosa di coraggio e ha fatto tutte le domande che doveva fare”.

Confermati anche gli appuntamenti giornalieri con Omnibus condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che tira con Myrta Merlino e Tagadà con Tiziana Panella. Attenzione anche alle serie tv, con il ritorno in autunno della quarta stagione di Yellowstone con Kevin Costner, mentre in prima visione proseguirà durante l’estate la serie ‘Servant of The People – nascita di un Presidente’ con protagonista il premier Ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche il neoacquisto Padre Brown, e Domina con Kasia Smutniak, una produzione Sky Original in esclusiva in chiaro su La7.

Torna lo sport con il campionato femminile di Seria A che dalla prossima stagione, con una svolta storica, passa al professionismo, la ginnastica ritmica e l’evento del Palio di Siena, con ascolti superiori al 10% di share con il primo appuntamento trasmesso il 2 luglio con la telecronaca di Pierluigi Pardo.